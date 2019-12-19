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Ученые вылечили алкоголизм электродами в мозге

Лечение алкоголизма

Впервые в истории ученые вылечили алкоголизм за счёт имплантации электродов в мозг. Первым пациентом в Северной Америке стал 67-летний доктор.

Учёные избавили клинического алкоголика от нездорового пристрастия за счёт воздействия на мозг электричеством. Канадские исследователи испытали эту экспериментальную процедуру глубокой внутричерепной стимуляции на докторе Фрэнке Пламмере (Frank Plummer), который из-за своего алкоголизма едва не умер. 67-летний врач сам обратился за помощью, признавшись, что он может каждый вечер выпивать по бутылке виски вместительностью 0,7 л.  Бывший научный директор Национальной микробиологической лаборатории Канады отрицал наличие у себя алкоголизма до 2012 года, пока у него не отказала печень.

В 2014 он прошел через пересадку печени, но продолжал употреблять алкоголь каждый день, так что и новый орган начал потихоньку отказывать. Доктор Пламмер - всемирно известный специалист по инфекционным заболеваниям, он признается, что если бы не уникальная методика лечения, он бы уже скончался. Пламмер стал участником клинических исследований экспертов из Sunnybrook Health Sciences Centre в Торонто ещё в прошлом году после того, как все попытки вылечиться с помощью ассоциации «Анонимные алкоголики» закончились безуспешно.

Как же работает новая методика? Врачи просверлили отверстие в голове пациента и имплантировали два электрода в его мозг, при этом сам больной оставался в сознании. Электроды соединили с девайсом, похожим на водитель ритма, который размещен в правой части грудной клетки пациента. Этот девайс отправляет электрические импульсы в прилежащее ядро - зону мозга, связанную с нездоровым пристрастием. Авторы методики утверждают, что она регулирует ложную активность этой зоны, заставляющую пьющего человека тянутся к алкоголю снова и снова. С момента операции прошёл год, симулятор работает как часы, а сам доктор Пламмер признался CTV News, что не испытывает никакой потребности в спиртных напитках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : алкоголизм, лечение

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