Если выпадают волосы, ломаются ногти и растет вес. Почему нам нужен биотин
Если вы стали терять волосы быстрее, чем обычно, возможно, причиной этого является дефицит биотина или витамина В7. Решить проблему могут помочь продукты, насыщенные биотином, пишет портал MedikForum.ru.
Биотин (витамин B7) поддерживает рост волос и их здоровое состояние, так же, как и у кожи и ногтей. Его часто назначат в качестве добавки людям, страдающим от выпадения волос.
Если у вас возникли проблемы с волосами и кожей, попробуйте есть больше продуктов, богатых витамином В7 или биотином. Низкий уровень биотина в организме может вызывать проблемы с щитовидной железой и их симптомы - истончение и выпадение волос.
Также симптомы неполадок в работе щитовидной железы включают ломкие и слабые ногти. Биотин, в свою очередь, может помочь сделать ногти более толстыми и крепкими.
Преимущества биотина. Биотин может помочь улучшить внешний вид ваших волос, ногтей и кожи, а также полезен для других аспектов общего здоровья. Его дефицит особенно вреден, когда речь идет о метаболизме. Метаболизм - это внутренний процесс организма, который отражает его способность превращать получаемые с пищей калории в энергию. Биотин необходим для правильного метаболизма, а недостаток этого витамина может вызывать такие проблемы, как увеличение веса и резистентность к потере веса.
Кстати, нехватке биотина способствует курение и употребление алкоголя.
Сахар в крови. Биотин помогает снизить уровень сахара в крови; он увеличивает выработку инсулина и стимулирует глюкокиназу, фермент в печени, который включает синтез гликогена.
Здоровье мозга. Биотин и другие витамины группы В играют очень важную роль в деятельности нейротрансмиттеров, они борются с нейродегенеративными нарушениями (например, с болезнью Альцгеймера) и помогают улучшить когнитивные функции.
Иммунное здоровье. Биотин способствует развитию лейкоцитов, которые являются защитными механизмами иммунной системы.
Воспаление. При дефиците биотина увеличивается концентрация провоспалительных цитокинов, что способствует хроническому воспалению.
Здоровье кожи. Биотин может помочь бороться с последствиями старения благодаря своей роли в синтезе жирных кислот, необходимых для хорошего состояния кожи.
Как обеспечить себя биотином. Потребление горстки миндаля, арахиса или семян подсолнечника может удовлетворить половину рекомендуемой дневной нормы витамина В7.
Богатый источник биотина - темные листовые зеленые овощи, например, брокколи и шпинат.
Печень. Возможно, самый насыщенный биотином продукт. Говядина и куриная печень являются наиболее мощными источниками: к примеру, употребление 100 граммов говяжьей печени обеспечивает организм достаточным количеством биотина в течение дня.
Также ешьте лук, он облегчает усвоение печени.
Если вы не переносите вкус печени, попробуйте увеличить в рационе количество яиц. Дневную норму биотина могут дать три вареных яйца.
Наконец, повысить уровень биотина в организме могут молочные продукты - в частности, сыр чеддер, двухпроцентное молоко, йогурты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 7 опасных состояний могут быть связаны с дефицитом витамина D.
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