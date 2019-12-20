После ставропольской диспансеризации, врачи выявили 228 случаев новообразований
В многопрофильный центр Ставропольского края на диспансеризацию пришли 6700 человек, где медицинскими специалистами было выявлено более 220 новых случаев новообразований у жителей региона.
МедикФорум узнал, что Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр (ранее Поликлиника № 4 Ставрополя) начал работу с пациентами ещё в 2018 году. Помимо оказания первичной медицинской помощи, для взрослых там же была организована диспансеризация и профилактический осмотр.
В этом году к врачам на диспансеризацию пришли 6700 ставропольцев.
Пациентам проводилось скрининг-исследование на раннее выявление онкопатологии. Данный метод позволил впервые выявить 228 пациентов с новообразованиями на ранних стадиях заболевания, прокомментировали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Всех этих пациентов отправили на дообследование, а также уточнение диагноза и назначения дальнейшего лечения квалифицированным врачом.
Оперативность медперсонала на Ставрополье позволяет предотвратить прогрессирование выявленных заболеваний на ранних стадиях, снизить возможные риски и значительно уменьшить показатель смертности.
Право на ежегодную диспансеризацию получили все россияне, достигшие 40-летнего возраста. Люди от 18 до 39 лет, диспансеризацию проходят один раз в 3 года, при этом можно ежегодно проходить профилактический осмотр.
В случае, если в ходе диспансеризации у пациента выявляется хроническое неинфекционное заболевание, его берут на диспансерный учёт.
Ранее МедикФорум рассказал, зачем жителей села Ладовская Балка Ставропольского края массово диспансеризировали.
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