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После ставропольской диспансеризации, врачи выявили 228 случаев новообразований

После ставропольской диспансеризации, врачи выявили 228 случаев новообразований
В многопрофильный центр Ставропольского края на диспансеризацию пришли 6700 человек, где медицинскими специалистами было выявлено более 220 новых случаев новообразований у жителей региона.

МедикФорум узнал, что Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр (ранее Поликлиника № 4 Ставрополя) начал работу с пациентами ещё в 2018 году. Помимо оказания первичной медицинской помощи, для взрослых там же была организована диспансеризация и профилактический осмотр.

В этом году к врачам на диспансеризацию пришли 6700 ставропольцев.

Пациентам проводилось скрининг-исследование на раннее выявление онкопатологии. Данный метод позволил впервые выявить 228 пациентов с новообразованиями на ранних стадиях заболевания, прокомментировали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Всех этих пациентов отправили на дообследование, а также уточнение диагноза и назначения дальнейшего лечения квалифицированным врачом.

Оперативность медперсонала на Ставрополье позволяет предотвратить прогрессирование выявленных заболеваний на ранних стадиях, снизить возможные риски и значительно уменьшить показатель смертности.

Право на ежегодную диспансеризацию получили все россияне, достигшие 40-летнего возраста. Люди от 18 до 39 лет, диспансеризацию проходят один раз в 3 года, при этом можно ежегодно проходить профилактический осмотр.

В случае, если в ходе диспансеризации у пациента выявляется хроническое неинфекционное заболевание, его берут на диспансерный учёт.

Ранее МедикФорум рассказал, зачем жителей села Ладовская Балка Ставропольского края массово диспансеризировали.
Теги : диспансеризация россиян, Ставропольский край

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