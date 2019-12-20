  1. | | После увеличения губ жительница Шотландии чуть не осталась без части лица

После увеличения губ жительница Шотландии чуть не осталась без части лица

Увеличение губ

Если бы не оперативная помощь медиков, жительница Шотландии могла бы остаться без части лица из-за непрофессионализма врачей клиники красоты, увеличивших ей губы.

Инцидент произошел в Глазго. Женщина по имени Карен Маккрайммон решила увеличить губы и отправилась сделать эту процедуру в известную местную клинику Contours Clinic. Однако совсем скоро британке стало понятно, что «что-то пошло не так».

После введения филлера, у пациентки возникло ощущение, будто ей имплантировали мяч для гольфа. Впрочем, не меньший шок возник и у самого доктора, который увидел, как у женщины моментально распухли губы. С такой реакции в клинике до этого не сталкивались.

Однако на следующий день ситуация ухудшилась. Губы пациентки посинели, а десны и вовсе стали черными. Как выяснилось, у женщины в районе губ образовалась огромная гематома, повредившая вены и артерии на лице. Это, в свою очередь, привело к отмиранию тканей, пишет газета The Sun.

Благодаря оперативным действиям врачей Маккрайммон удалось помочь, в противном случае она могла бы лишиться части лица, отметили медики.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что популярный бальзам для губ Nivea вызвал сильнейшую аллергическую реакцию у жительницы Великобритании.
Теги : увеличение губ, губы, врачи и пациенты

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