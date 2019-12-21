  1. | | Матч высшей баскетбольной лиги в Нижнем Новгороде пройдет в пользу больных аутизмом и раком

Матч высшей баскетбольной лиги в Нижнем Новгороде пройдет в пользу больных аутизмом и раком

баскетбол БК НН и Енисей

Баскетбольный матч в чемпионате Единой Лиги ВТБ между клубами «Нижний Новгород» и «Енисей» будет сыгран 22 декабря в поддержку благотворительных фондов.

Игра между «Нижним Новгородом» и «Енисеем» пройдет во дворце спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина, 29 в столице Приволжья и начнется в 14.45.

Это будет один из последних баскетбольных матчей в российском чемпионате в 2019 году. И в этот день нижегородский баскетбольный клуб вместе со своими фанатами и болельщиками устроит своеобразный новогодний праздник для больных детей.

Все средства, которые будут собраны в этот день, перечислят двум благотворительным фондам. Один из них – Нижегородский онкологический научный центр (НОНЦ), а второй называется «Время РАСсвета»  и под его эгидой находятся ребята, имеющие расстройства аутистического спектра (РАС).

Болельщики и фанаты баскетбольных клубов и, прежде всего, БК «НН», могут участвовать в благотворительной программе непосредственно. Что для этого нужно?

Организаторы поясняют, что и как нужно сделать:
  • просто приобрести билеты на игру: вся выручка будет перечислена на благотворительность;
  • купить специальные браслеты, которые стоят от 100 рублей;
  • отправить СМС на номер 3434 со словом «ВРЕМЯ» перед игрой или в ходе нее, стоимость одного сообщения 100 рублей – так можно поддержать НОНЦ;
  • для поддержки фонда «Время РАСсвета» можно перевести деньги на сайте www.rassvet-time.ru;
  • в ходе игры по всему комплексу будут находиться специальные ящики для сбора средств;
  • на «Елке желаний» в фойе спорткомплекса можно найти конверты с желаниями больных ребят: можно попытаться их исполнить.
Нижегородский баскетбольный клуб уже не в первый раз организует благотворительный матч. Так. в начале нынешнего года, 26 января 2019 года игра БК «НН» против казанского УНИКСА в рамках так называемого «волжского дерби» была проведена в пользу Нижегородского онкологического научного центра. Тогда удалось собрать более полумиллиона рублей.

Билеты на игру можно приобрести в Сети по адресу: https://nnbasket.edinoepole.ru/widget/events/124/event_seats.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что «Химки» и БК «НН» в Нижнем Новгороде сыграют на стыке культуры и спорта.
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