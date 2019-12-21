Матч высшей баскетбольной лиги в Нижнем Новгороде пройдет в пользу больных аутизмом и раком
Баскетбольный матч в чемпионате Единой Лиги ВТБ между клубами «Нижний Новгород» и «Енисей» будет сыгран 22 декабря в поддержку благотворительных фондов.
Игра между «Нижним Новгородом» и «Енисеем» пройдет во дворце спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина, 29 в столице Приволжья и начнется в 14.45.
Это будет один из последних баскетбольных матчей в российском чемпионате в 2019 году. И в этот день нижегородский баскетбольный клуб вместе со своими фанатами и болельщиками устроит своеобразный новогодний праздник для больных детей.
Все средства, которые будут собраны в этот день, перечислят двум благотворительным фондам. Один из них – Нижегородский онкологический научный центр (НОНЦ), а второй называется «Время РАСсвета» и под его эгидой находятся ребята, имеющие расстройства аутистического спектра (РАС).
Болельщики и фанаты баскетбольных клубов и, прежде всего, БК «НН», могут участвовать в благотворительной программе непосредственно. Что для этого нужно?
Организаторы поясняют, что и как нужно сделать:
- просто приобрести билеты на игру: вся выручка будет перечислена на благотворительность;
- купить специальные браслеты, которые стоят от 100 рублей;
- отправить СМС на номер 3434 со словом «ВРЕМЯ» перед игрой или в ходе нее, стоимость одного сообщения 100 рублей – так можно поддержать НОНЦ;
- для поддержки фонда «Время РАСсвета» можно перевести деньги на сайте www.rassvet-time.ru;
- в ходе игры по всему комплексу будут находиться специальные ящики для сбора средств;
- на «Елке желаний» в фойе спорткомплекса можно найти конверты с желаниями больных ребят: можно попытаться их исполнить.
Билеты на игру можно приобрести в Сети по адресу: https://nnbasket.edinoepole.ru/widget/events/124/event_seats.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что «Химки» и БК «НН» в Нижнем Новгороде сыграют на стыке культуры и спорта.
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