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Восьмичасовой рабочий день плодит гипертоников

Рабочий день

Традиционные рабочий график из 5 дней в неделю продолжительностью по 8 часов в день увеличивает риск гипертонии. Это связано с рабочим стрессом и нехваткой физической активности.

Исследование канадских ученых из Университета Лаваля показало, что следование традиционной 40-часовой рабочей неделе, подразумевающей 5 рабочих дней по 8 часов, намного увеличивает риск развития гипертонии. Такие выводы ученые сделали на основе анализа здоровья 3 500 офисных служащих. Оказывается, если продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, то риск развития гипертонии увеличивается на 50%, по сравнению с теми людьми, которые работают 35 часов.

Если же эта цифра составляет 49 часов в неделю, таким образом опасность повышенного артериального давления вырастает на целых 70%. Эксперты винят в этом рабочий стресс, нехватку сна и низкую физическую активность офисных служащих, которые вынуждены сидеть так долго на работе. Напомним, что жертвы повышенного артериального давления имеют более высокую вероятность столкнуться с инсультом, инфарктом, а также болезнями почек.

Данное исследование опиралось на наблюдения за работниками трех страховых компаний в канадском Квебеке. Эти наблюдения продолжались 5 лет, при этом все их участники прошли через три волны тестирования - в первый, третий и пятый годы. Для отслеживания давления работники носили специальные мониторы, которые оценивали показатели каждые 15 минут в течение рабочего дня. Повышенным считалось давление, составлявшее от 140/90 и выше миллиметров ртутного столба. Результаты исследования опубликованы журналом Hypertension. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : гипертония, рабочий день

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