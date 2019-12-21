Врачи рассказали, вредно ли работать 31 декабря
В ноябре в Государственную думу был внесен законопроект, согласно которому к длительным новогодним каникулам должно добавиться 31 декабря. Медики считают, что работа в этот день не приносит здоровью вреда, но при одном условии - если она любимая.
"Если работа интересная и человек выполняет ее хоть и с напряжением, но с удовольствием от полученных результатов, то в конце рабочего дня усталость сопровождается удовлетворением, положительным эмоциональным состоянием. Это направляет физиологические процессы в благоприятное русло и усиливает резервные возможности организма", — говорит Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин для РИА Новости.
При этом, если работа нелюбимая, то как и в любой другой день, она добавит усталости и раздражительности, что негативно скажется на новогоднем настроении. Также обстоит дело и с празднованием Нового года. Если праздник желанен, то и усталости не будет, а вот если настроения нет, то бессонная ночь окончательно выбьет из колеи.
Одна бессонная ночь не страшна
"В любом случае, после работы 31 декабря и последующего празднования Нового года человеку следует отоспаться. Общая рекомендация, принятая по результатам исследования механизмов сна, — в среднем для нормального самочувствия человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Количество часов сна после праздника следует определить, учитывая режим сна последних пяти-семи суток. Если человек не досыпал в эти дни, то ему нужно увеличить продолжительность своего сна 1 января и в последующие дни, чтобы восполнить накопившийся дефицит", — пояснил Умрюхин.
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