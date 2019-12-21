Врачи рассказали, вредно ли работать 31 декабря

"Если работа интересная и человек выполняет ее хоть и с напряжением, но с удовольствием от полученных результатов, то в конце рабочего дня усталость сопровождается удовлетворением, положительным эмоциональным состоянием. Это направляет физиологические процессы в благоприятное русло и усиливает резервные возможности организма", — говорит Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин для РИА Новости.

Одна бессонная ночь не страшна

"В любом случае, после работы 31 декабря и последующего празднования Нового года человеку следует отоспаться. Общая рекомендация, принятая по результатам исследования механизмов сна, — в среднем для нормального самочувствия человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Количество часов сна после праздника следует определить, учитывая режим сна последних пяти-семи суток. Если человек не досыпал в эти дни, то ему нужно увеличить продолжительность своего сна 1 января и в последующие дни, чтобы восполнить накопившийся дефицит", — пояснил Умрюхин.