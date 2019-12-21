Врач-нарколог рассказала, как помочь себе при алкогольном отравлении

«В последнем случае возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении — боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость», - пояснила Юлия Шевцова.

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова поделилась рецептом самопомощи, который может пригодится тем, кто по каким-то причинам перебрал во время застолья с алкоголем.Врач-нарколог рассказала, что нужно выпить 1,5 литра теплой воды с небольшим количеством соды, соли и сахара, и вызвать рвоту. Если состояние человека будет плохим, очень тяжелым для него, потребуется обратиться в скорую помощь.Специалист заметила, что следует различать симптомы отравления алкоголем и состояния, вызванного интоксикацией после употребления суррогатных напитков.По словам эксперта, самыми опасными суррогатами алкоголя являются метиловый спирт и этиленгликоль. Уже в количестве 10 миллилитров эти вещества способны вызвать токсическую декомпенсацию внутренних органов и летальный исход.Многие люди в обстоятельствах похмелья принимают активированный уголь или другие сорбенты, но врач отмечает: это неэффективно. Прием сорбентов в такой ситуации бесполезен, поскольку алкоголь, тем более суррогатный, сразу всасывается в стенки желудка, приводит слова специалиста агентство «Москва» Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие средства медики считают лучшими для избавления от похмелья.