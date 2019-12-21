Можно ли подхватить простуду и грипп одновременно?
Простуда, когда у вас уже есть грипп - ужасный сценарий. Это возможно, но происходит нечасто. Ученые обнаружили, что наличие гриппа на самом деле снижает шансы человека заболеть вирусом простуды.
Больше гриппа, меньше простудыВ новом исследовании ученые проанализировали информацию от более чем 36 000 человек в Шотландии, которые предоставили более 44 000 мазков из горла и носа для тестирования на респираторные заболевания. Эти образцы были протестированы на 11 типов респираторных вирусов, таких как риновирусы, вирусы гриппа A и B, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирусы .
35% дали положительный результат по крайней мере на один вирус, и 8% дали положительный результат на коинфекцию по крайней мере с двумя вирусами.
Интересно, что компьютерный анализ данных показал, что, когда активность гриппа возросла зимой, количество инфекций, вызванных риновирусами, уменьшилось.
«Одна из действительно впечатляющих закономерностей в наших данных - это снижение числа случаев респираторного вирусного риновируса ... происходящего зимой, примерно во время увеличения активности гриппа» , - говорит первый автор исследования Сема Никбахш (Sema Nickbakhsh), научный сотрудник Центра вирусных исследований.
Так почему сложно болеть простудой и гриппом одновременно?
«Мы считаем, что респираторные вирусы могут конкурировать за ресурсы в дыхательных путях», - сказала Никбахш. - Возможно, что эти вирусы конкурируют за заражение определенных клеток или что иммунный ответ человека на один вирус затрудняет для другого вируса также вызывать инфекцию. Также могут быть и другие факторы, например, люди, которые остаются дома во время болезни, могут снизить вероятность заражения другим вирусом".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, нужно ли лечить грипп и простуду.
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