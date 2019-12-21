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Можно ли подхватить простуду и грипп одновременно?

Можно ли подхватить простуду и грипп одновременно?

Простуда, когда у вас уже есть грипп - ужасный сценарий. Это возможно, но происходит нечасто. Ученые обнаружили, что наличие гриппа на самом деле снижает шансы человека заболеть вирусом простуды.

Больше гриппа, меньше простуды 

В новом исследовании ученые проанализировали информацию от более чем 36 000 человек в Шотландии, которые предоставили более 44 000 мазков из горла и носа для тестирования на респираторные заболевания. Эти образцы были протестированы на 11 типов респираторных вирусов, таких как риновирусы, вирусы гриппа A и B, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирусы .

35% дали положительный результат по крайней мере на один вирус, и 8% дали положительный результат на коинфекцию по крайней мере с двумя вирусами.

Интересно, что компьютерный анализ данных показал, что, когда активность гриппа возросла зимой, количество инфекций, вызванных риновирусами, уменьшилось.

«Одна из действительно впечатляющих закономерностей в наших данных - это снижение числа случаев респираторного вирусного риновируса ... происходящего зимой, примерно во время увеличения активности гриппа» , - говорит первый автор исследования Сема Никбахш (Sema Nickbakhsh), научный сотрудник Центра вирусных исследований.

Так почему сложно болеть простудой и гриппом одновременно?

«Мы считаем, что респираторные вирусы могут конкурировать за ресурсы в дыхательных путях», - сказала Никбахш. - Возможно, что эти вирусы конкурируют за заражение определенных клеток или что иммунный ответ человека на один вирус затрудняет для другого вируса также вызывать инфекцию. Также могут быть и другие факторы, например, люди, которые остаются дома во время болезни, могут снизить вероятность заражения другим вирусом".

Ранее на Медикфорум мы писали о том, нужно ли лечить грипп и простуду.
Теги : грипп, простуда

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