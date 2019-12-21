Можно ли подхватить простуду и грипп одновременно?

Больше гриппа, меньше простуды

«Одна из действительно впечатляющих закономерностей в наших данных - это снижение числа случаев респираторного вирусного риновируса ... происходящего зимой, примерно во время увеличения активности гриппа» , - говорит первый автор исследования Сема Никбахш (Sema Nickbakhsh), научный сотрудник Центра вирусных исследований.

Так почему сложно болеть простудой и гриппом одновременно?

«Мы считаем, что респираторные вирусы могут конкурировать за ресурсы в дыхательных путях», - сказала Никбахш. - Возможно, что эти вирусы конкурируют за заражение определенных клеток или что иммунный ответ человека на один вирус затрудняет для другого вируса также вызывать инфекцию. Также могут быть и другие факторы, например, люди, которые остаются дома во время болезни, могут снизить вероятность заражения другим вирусом".