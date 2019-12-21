  1. | | Время года при рождении связано с риском смерти от болезней сердца

Время года при рождении связано с риском смерти от болезней сердца

проблемы с сердцем

Ученые выяснили, что время года, в которое рождается человек, может быть связано с его риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает издание The Sun.

«Время года, в которое мы рождаемся, может оказывать гораздо большее влияние, чем многие из нас представляют, и даже может повлиять на то, как мы умрем», - говорится в его публикации.

В частности, ученые утверждают, что месяц рождения людей связан с их риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно их данным, люди, рожденные весной и летом, имеют более высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто родился осенью.

Вывод об этом был сделан американскими специалистами, об их исследовании рассказывается в рождественском выпуске журнала The BMJ. Учеными были проанализированы данные 38-летних наблюдений за 116 911 женщинами-медсестрами, которые в 1976 году стали участницами проекта «Исследование здоровья медсестер».

В его начале женщинам было от 30 до 55 лет. Они наблюдались и проходили анкетирование вплоть до 2014 года. За период исследования было зарегистрировано более 43 000 случаев смерти, в том числе 8 360 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

После учета семейных историй, экономических и социальных факторов, исследователи обнаружили, что среди женщин, родившихся весной и летом, наблюдалось увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с женщинами, рожденными осенью.

В свою очередь, самый низкий риск смертности от болезней сердечно-сосудистой системы был присущ тем, кто родился в декабре.

Эксперты полагают, что данная закономерность может быть определенным образом связана с сезонными колебаниями в рационе питания, уровнем загрязнения воздуха и наличием солнечного света до рождения и в раннем возрасте. Но также исследователи отмечают, что «необходимы дальнейшие исследования для подтверждения текущих результатов и выявления механизмов влияния сезонных месяцев рождения на сердечно-сосудистую смертность».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы сигналят о патологических изменениях в сосудах и артериях.
Теги : сердечно-сосудистые заболевания

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