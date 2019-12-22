Ученые: красное мясо защищает от рассеянного склероза

Университете Кертина. «Предыдущие исследования показывают, что средиземноморская диета может помочь снизить риск некоторых проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, болезнь Альцгеймера и деменцию, а также улучшить общую продолжительность жизни. Тем не менее, есть неубедительные доказательства того, что средиземноморская диета также снижает риск развития РС», - говорит ведущий автор Люсинда Блэк из Школы общественного здравоохранения при

«Наше исследование показало, что употребление одной порции (65 г) необработанного красного мяса как части здоровой средиземноморской диеты может быть полезным для людей с высоким риском развития РС», - сказал Блэк. - Неясно, почему употребление красного мяса в сочетании со здоровой диетой может снизить риск рассеянного склероза, но красное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функции».