5 естественных способов быстро уснуть
Когда ваши биологические часы не соответствуют «расписанию», это может вызвать физические, психические и эмоциональные проблемы. Особенно это касается сна. Однако вам не нужно полагаться на снотворные и рисковать здоровьем. Существуют естественные способы "переустановить" ваши биологические часы, чтобы вы могли быстро засыпать и хорошо выспаться ночью.
Управляйте освещениемСвет влияет на выработку гормонов в организме, в частности кортизола и мелатонина. При воздействии света, особенно по утрам, ваше тело вырабатывает кортизол, который может стимулировать вас до конца дня. Когда темно, ваше тело выделяет мелатонин, который вызывает сонливость. Как только вы проснетесь утром, сразу же раздвиньте шторы или выйдите на балкон, чтобы получить дозу солнечного света.
Управляйте уровнем стрессаКогда вы в стрессе, ваше тело вырабатывает кортизол. Более высокие уровни стресса приводят к непрерывному производству кортизола и уменьшению выделения мелатонина. Это негативно влияет на ваши часы тела. Некоторые приемы, включая медитацию, написание дневника, йогу или прослушивание музыки, могут уменьшить влияние стресса.
Проводите больше времени на свежем воздухеВремя, проведенное на свежем воздухе, может помочь отрегулировать ваш естественный цикл биологических часов.
Смотрите, когда вы едите и пьетеПища и напитки, которые вы потребляете, влияют на выработку гормонов и других соединений в вашем организме. Когда вы едите перед сном, это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови и инсулина. Вместо того, чтобы готовиться ко сну, ваше тело переваривает пищу.
Избегайте источников синего света перед сном
"Многие люди привыкли использовать гаджеты в своих кроватях. Эта привычка подвергает вас искусственному голубому свету, который «обманывает» ваше тело, заставляя бодрствовать. Избегайте прокрутки экрана в постели и держите комнату в темноте, чтобы заснуть", - пишет издание Helth News.
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