  1. | | Сухость во рту может быть симптомом опасных заболеваний

Сухость во рту может быть симптомом опасных заболеваний

стакан воды

Если сухость во рту ощущается даже при потреблении достаточного количества воды, это может оказаться симптомом таких опасных заболеваний, как сахарный диабет и тиреотоксикоз (патология щитовидной железы), а также других нарушений.

Участившиеся ощущения сухости во рту – это серьезный повод проверить здоровье, пишут «Челнинские известия». Помимо проявления жажды, сухость во рту также может сигналить о серьезных заболеваниях.

В частности, ощущение пересыхания во рту связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что в свою очередь может быть обусловлено предиабетом и диабетом.

Кроме того, сухость во рту может оказаться знаком нарушений в щитовидной железе и конкретно тиреотоксикоза, возникающего из-за избыточной выработки тиреоидных гормонов. Другими симптомами данного нарушения могут быть мелкое дрожание пальцев рук, чрезмерная худоба, учащенное сердцебиение. Заметив у себя данные признаки, обязательно сдайте анализы на гормоны Т3, Т4 и ТТГ.

Вегетативное расстройство нервной системы – еще одна возможная причина пересыхания во рту. При данном расстройстве человек также начинает испытывать множество других неприятных состояний: сердечные, головные и другие боли, одышку, высокое или низкое давление, непереносимость душных помещений, метеочувствительность, могут также возникнуть панические атаки и депрессия.

Другой возможный фактор сухости во рту - развитие аутоиммунного заболевания. Это может быть ревматоидный артрит, волчанка и другие нарушения при которых иммунитет начинает атаковать клетки собственного организма.
Хронические заболевания ротовой полости, проблемы с зубами и стресс также могут вызывать повышенную сухость.

Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности для организма чрезмерного потребления жидкости.
Теги : жажда

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