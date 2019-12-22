Врач рассказала, чем может навредить чрезмерное потребление жидкости

Врач подчеркнула, что «напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500–2000 мл, то есть шесть–восемь стаканов в день».

О последствиях чрезмерного потребления жидкости рассказала в беседе с RT доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева. По словам эксперта, выпиваемая сверх меры жидкость может вредить тем, что она усиливает распад белка и вымывание из организма витаминов и микроэлементов. Помимо этого, с чрезмерной нагрузкой приходится работать сердцу, сосудам и мочевыделительной системе.Алла Погожева сообщила: в среднем организм человека нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. При этом 1 литр он получает из пищевых продуктов, а остальное - в виде разных источников жидкости, таких как чаи, молоко, супы и прочее.Эксперт отметила, что на утоление жажды в большой мере может влиять вкус напитков. Так, натуральные морс и квас, зеленый чай стимулируют усиленное слюноотделение, что приглушает желание пить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно ежедневно жевать сушеную гвоздику.