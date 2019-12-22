Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи, которые люди часто игнорируют
Иногда появляются уплотнения и шишки, на которые люди «годами не обращают внимания», сообщила онколог Лилия Яковлева во время разговора о симптомах рака в области головы и шеи.
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала о симптомах опухолей в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эксперт отметила, что успешное лечение рака во многом зависит от ранней диагностики: она позволяет добиться ремиссии 84% пациентов.
Онколог назвала симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии раковых опухолей в области головы и шеи, сообщает РИА Новости.
Эти симптомы, по словам специалиста, люди нередко игнорируют, не считая опасными. В их перечень вошли
- уплотнения и шишки;
- внезапные приступы боли;
- странные выделения во рту;
- дискомфорт при глотании;
- новые пигментные пятна;
- острый отит, заложенности носа, головная боль, возникающие на фоне вполне здорового, казалось бы, состояния;
- шатающиеся зубы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах, которые могут скрываться за асимметрией глаз.
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