  1. | | Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи, которые люди часто игнорируют

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи, которые люди часто игнорируют

осмотр горла

Иногда появляются уплотнения и шишки, на которые люди «годами не обращают внимания», сообщила онколог Лилия Яковлева во время разговора о симптомах рака в области головы и шеи.

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала о симптомах опухолей в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эксперт отметила, что успешное лечение рака во многом зависит от ранней диагностики: она позволяет добиться ремиссии 84% пациентов.

Онколог назвала симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии раковых опухолей в области головы и шеи, сообщает РИА Новости.

Эти симптомы, по словам специалиста, люди нередко игнорируют, не считая опасными. В их перечень вошли
  • уплотнения и шишки;
  • внезапные приступы боли;
  • странные выделения во рту;
  • дискомфорт при глотании;
  • новые пигментные пятна;
  • острый отит, заложенности носа, головная боль, возникающие на фоне вполне здорового, казалось бы, состояния;
  • шатающиеся зубы.
При появлении данных симптомов необходимо показаться врачу и обследовать носоглотку, поделилась советом Лилия Яковлева.

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Теги : рак, симптомы

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