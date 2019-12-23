Откупоривание шампанского в Новый год может ослепить

«Офтальмологические приемные отделения больниц в зимние месяцы переживают резкий наплыв населения, - рассказывает доктор хамид. - В Новый год мы лечим очень многих людей, которые становятся жертвами пробок от бутылок из-под шампанского. Благодаря биологии человека глазное яблоко защищается костями глазницы, однако очень быстро летящая пробка из-под шампанского имеет небольшой размер, поэтому она попадает в яблоко и не соприкасается с этими костями. Учитывая её скорость, пробка может спровоцировать тяжелейшие повреждения и отеки роговицы, а также ещё более интенсивные травмы очень хрупкого внутреннего слоя глаз. Некоторые из этих случаев требует хирургических операций».

Сложно представить себе полноценный Новый год без откупоривания бутылок с шампанским. Однако если не проявлять осторожность при этом процессе,всё может закончиться довольно плачевно. Причём последствия от этого радостного момента могут сохраняться до конца жизни человека. Ведущий хирург-консультант лондонской глазной клиники Optegra доктор Амир Хамид (Amir Hamid) подчеркивает, что вылетевшая из бутылки шампанского пробка может нестись со скоростью 90 км/ч. Он приводит в пример историю звезды британского реалити-шоу Love Island Тео Кэмпбелла (Theo Campbell), который в августе этого года во время откупоривания бутылки шампанского на курорте Ибица попал себе пробкой в глаз и ослеп.Предыдущее исследование, результаты которого были опубликованы журналом British Journal of Ophthalmology , проследило за 12 899 случаями повреждений глаз, вызванных газированными напитками. Оказалось, что в большинстве случаев в этом виновны пробки из-под шампанского. При этом человек не может защитить свой глаз, даже инстинктивно моргнув, поскольку среднестатистическое расстояние от бутылки в руках до глаза в 60 см пробка пролетает менее чем за 0,05 секунды. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ