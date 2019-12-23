Откупоривание шампанского в Новый год может ослепить
Звезда британского реалити-шоу Love Island Тео Кэмпбелл ослеп на один глаз после откупоривания бутылки шампанского. Это произошло в августе этого года на Ибице.
Сложно представить себе полноценный Новый год без откупоривания бутылок с шампанским. Однако если не проявлять осторожность при этом процессе,всё может закончиться довольно плачевно. Причём последствия от этого радостного момента могут сохраняться до конца жизни человека. Ведущий хирург-консультант лондонской глазной клиники Optegra доктор Амир Хамид (Amir Hamid) подчеркивает, что вылетевшая из бутылки шампанского пробка может нестись со скоростью 90 км/ч. Он приводит в пример историю звезды британского реалити-шоу Love Island Тео Кэмпбелла (Theo Campbell), который в августе этого года во время откупоривания бутылки шампанского на курорте Ибица попал себе пробкой в глаз и ослеп.
«Офтальмологические приемные отделения больниц в зимние месяцы переживают резкий наплыв населения, - рассказывает доктор хамид. - В Новый год мы лечим очень многих людей, которые становятся жертвами пробок от бутылок из-под шампанского. Благодаря биологии человека глазное яблоко защищается костями глазницы, однако очень быстро летящая пробка из-под шампанского имеет небольшой размер, поэтому она попадает в яблоко и не соприкасается с этими костями. Учитывая её скорость, пробка может спровоцировать тяжелейшие повреждения и отеки роговицы, а также ещё более интенсивные травмы очень хрупкого внутреннего слоя глаз. Некоторые из этих случаев требует хирургических операций».
Предыдущее исследование, результаты которого были опубликованы журналом British Journal of Ophthalmology, проследило за 12 899 случаями повреждений глаз, вызванных газированными напитками. Оказалось, что в большинстве случаев в этом виновны пробки из-под шампанского. При этом человек не может защитить свой глаз, даже инстинктивно моргнув, поскольку среднестатистическое расстояние от бутылки в руках до глаза в 60 см пробка пролетает менее чем за 0,05 секунды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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