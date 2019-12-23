  1. | | Врач рассказал, почему женщинам нельзя сидеть на холодном (и не только им)

Врач рассказал, почему женщинам нельзя сидеть на холодном (и не только им)

Врач рассказал, почему женщинам нельзя сидеть на холодном (и не только им)

Не сиди на холодном, иначе заработаешь много "женских болезней" - эту фразу слушала наверное каждая женщина. Сегодня врачи подтверждают - это вредно, но не только для женщин, но и для детей и пожилых людей. Сидение на холодном грозит не только гинекологическими заболеваниями, но вредно для почек и мочевого пузыря.

Как воздействие холода влияет на наше здоровье?

То, насколько сидение на холодных ступеньках навредит здоровью, зависит от иммунитета человека. Кто-то посидит без последствий, а кто-то заработает воспаление почек, просто прислонившись к гранитной стене. Дело в том, что под воздействием холода наступает сосудистый спазм, иммунитет падает, а бактерии начинают активно размножаться. Женщины и девочки особенно этому подвержены из-за специфической анатомии.

"Женская анатомия такова, что мочеиспускательный канал очень короткий, поэтому инфекция может легко проникнуть в мочевой пузырь, особенно наполненный. При переохлаждении она может активироваться. Чаще всего это инфекция нижних мочевых путей - цистит, - говорит Дмитрий Ильин, врач-уролог Мариинской  больницы Санкт-Петербурга в интервью "Доктор Питер". - А если в холодное время года полежать какое-то время на  гранитных ступеньках, можно, вообще, получить пиелонефрит — воспаление почек". 

Пожилые люди - в группе риска

Пожилым людям, также противопоказано сидеть на холодной лавочке:

"В силу возраста у пожилых нарушен кровоток и микроциркуляция в мочевом пузыре, у них уже есть изменения трофики (питания) тканей — говорит Дмитрий Ильин. - Отдых на холодной скамейке может усугубить ситуацию из-за развития инфекционных воспалительных процессов".

Ранее на Медикфорум мы писали о
Теги : цистит, гинекология, почки

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