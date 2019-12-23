Врач рассказал, почему женщинам нельзя сидеть на холодном (и не только им)

Как воздействие холода влияет на наше здоровье?

"Женская анатомия такова, что мочеиспускательный канал очень короткий, поэтому инфекция может легко проникнуть в мочевой пузырь, особенно наполненный. При переохлаждении она может активироваться. Чаще всего это инфекция нижних мочевых путей - цистит, - говорит Дмитрий Ильин, врач-уролог Мариинской больницы Санкт-Петербурга в интервью "Доктор Питер". - А если в холодное время года полежать какое-то время на гранитных ступеньках, можно, вообще, получить пиелонефрит — воспаление почек".

Пожилые люди - в группе риска

"В силу возраста у пожилых нарушен кровоток и микроциркуляция в мочевом пузыре, у них уже есть изменения трофики (питания) тканей — говорит Дмитрий Ильин. - Отдых на холодной скамейке может усугубить ситуацию из-за развития инфекционных воспалительных процессов".

То, насколько сидение на холодных ступеньках навредит здоровью, зависит от иммунитета человека. Кто-то посидит без последствий, а кто-то заработает воспаление почек, просто прислонившись к гранитной стене. Дело в том, что под воздействием холода наступает сосудистый спазм, иммунитет падает, а бактерии начинают активно размножаться. Женщины и девочки особенно этому подвержены из-за специфической анатомии.Пожилым людям, также противопоказано сидеть на холодной лавочке:Ранее на Медикфорум мы писали о