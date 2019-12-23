Диетолог рассказала, сколько майонеза, мандаринов и шампанского не навредят здоровью

"Совет абсолютно для всех — распределите свой рацион 31 декабря, как и в остальные дни, то есть плотный и сбалансированный завтрак, обед, легкий перекус и тогда вы точно не станете набрасываться на праздничный стол, будто бы не ели год", - говорит Анна Ивашкевич в интервью АиФ.

Майонез

"Его лучше вообще избегать. Конечно, это нелегко, особенно если учесть, что большинство традиционных блюд заправляются майонезом. Замените заправку на оливковое масло, бальзамик или сделайте соус сами. Для тех, кто ни на что не променяет майонез, совет один — не заливайте его пачками в салат. Одной столовой ложки будет достаточно".

Шампанское

Мандарины

"Мандаринами тоже не стоит увлекаться: 2 или 4 мандарина в день — это норма. Вы же не хотите провести новогодние каникулы с аллергией".