Диетолог рассказала, сколько майонеза, мандаринов и шампанского не навредят здоровью
Новый год - непростое испытание для организма. Бессонная ночь, огромное количество жирной и сладкой пищи, а сверху еще и неумеренные дозы алкоголя. Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания рассказывает, какое количество майонеза, мандаринов и шампанского не навредит здоровью.
"Совет абсолютно для всех — распределите свой рацион 31 декабря, как и в остальные дни, то есть плотный и сбалансированный завтрак, обед, легкий перекус и тогда вы точно не станете набрасываться на праздничный стол, будто бы не ели год", - говорит Анна Ивашкевич в интервью АиФ.
Также важно, накладывать за ужином правильные порции - представьте, что вы дорогом ресторане высокой кухни, и старайтесь по ложке попробовать несколько блюд. Чего действительно стоит обходить стороной, так это "тазиков с салатами".
Майонез
"Его лучше вообще избегать. Конечно, это нелегко, особенно если учесть, что большинство традиционных блюд заправляются майонезом. Замените заправку на оливковое масло, бальзамик или сделайте соус сами. Для тех, кто ни на что не променяет майонез, совет один — не заливайте его пачками в салат. Одной столовой ложки будет достаточно".
ШампанскоеПо мнению эксперта, норма шампанского - от одного до трех бокалов. Но только в том случае, если вы пьете его не на голодный желудок.
МандариныНесмотря на то, что мандарины, в отличии от вышеперечисленного, полезный продукт, с ними стоит быть осторожными и знать меру.
"Мандаринами тоже не стоит увлекаться: 2 или 4 мандарина в день — это норма. Вы же не хотите провести новогодние каникулы с аллергией".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, вредны или полезны консервированные фрукты.
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