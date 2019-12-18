Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за один раз

«Употреблять цитрусовые лучше вместе с клетчаткой. Она снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь и понижает гликемический индекс. Также их лучше употреблять не в качестве основного приема пищи, а после него, в качестве десерта. Так вы съедите цитрусовых намного меньше. Если прием пищи содержал белок, то он тоже снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь», — говорит нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в интервью АиФ.

Цитрусы для детей

«Мы ведь не чувствуем сытости после мандаринов, это все равно что сока попить. Глюкоза резко выросла, ее инсулин скорректировал, и через каких-то полтора часа чувство голода присутствует опять», — объясняет Деккер.