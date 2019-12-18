Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за один раз
Апельсины, мандарины, грейпфруты и другие цитрусовые считаются лучшим источником витаминов в зимнее время года. Да и праздники навевают детские воспоминания о сочных мандаринах. Однако диетологи предупреждают, что бесконтрольное потребление цитрусовых ни к чему хорошему не приведет. В них, как и во всем, нужно знать меру. Сколько и когда их нужно есть, а также кому они противопоказаны, рассказывает диетолог-нутрициолог.
Разумная порция мандаринов - 3 штуки за раз. Апельсинов - 1 штука. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.
Если вы любите выжимать из них сок, то важно помнить, что цельные фрукты все-таки полезнее - в них есть клетчатка, которая позволяет не так быстро поднимать сахар в крови. Тем у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, также стоит быть осторожными, а то и вовсе отказаться от цитрусовых - благодаря высокому содержанию кислоты, они сильно раздражают ЖКТ.
«Употреблять цитрусовые лучше вместе с клетчаткой. Она снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь и понижает гликемический индекс. Также их лучше употреблять не в качестве основного приема пищи, а после него, в качестве десерта. Так вы съедите цитрусовых намного меньше. Если прием пищи содержал белок, то он тоже снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь», — говорит нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в интервью АиФ.
Цитрусы для детейВажно не только самим следить за умеренным потреблением цитрусовых, и но внимательно относиться к тому, когда и сколько давать их детям - немного и только после основного приема пищи.
«Мы ведь не чувствуем сытости после мандаринов, это все равно что сока попить. Глюкоза резко выросла, ее инсулин скорректировал, и через каких-то полтора часа чувство голода присутствует опять», — объясняет Деккер.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что мандарины могут содержать опасный для мозга химикат.
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