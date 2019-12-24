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На затылке появилась шишка. 5 возможных причин

шишка на затылке

Причиной шишки на затылке могут быть травмы, кисты, жировые отростки, воспаленные волосяные фолликулы, и костные шпоры. В некоторых случаях – опухоли, пишет портал MedikForum.ru.

Травмы головы. Они являются самой частой причиной шишек на затылке. Удар по затылку может вызвать гематому кожи головы, при которой скопления крови под кожей образуют полутвердый бугорок.

Незначительные травмы головы можно лечить в домашних условиях с помощью отдыха, безрецептурных болеутоляющих средств и пакетов со льдом. Однако более серьезные травмы могут вызывать сотрясение мозга. Тяжелое сотрясение мозга способно привести к опасным осложнениям, если человек не получает должного лечения.

Симптомы сотрясения мозга могут включать в себя:
  • дезориентация,
  • головокружение,
  • обморок,
  • тошнота и рвота,
  • проблемы с ходьбой или равновесием,
  • сильная головная боль,
  • невнятная речь,
  • проблемы со зрением.
Пилярные кисты. Они являются типом кист кожи, которые обычно развиваются на голове или на шее. Эти кисты представляют собой гладкие, плотные комки, которые содержат накопление кератина - белка, который организм использует для создания клеток волос и ногтей. Пилярные кисты обычно растут медленно и варьируются в размере от 0,5 до 5 сантиметров в диаметре. Чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Как правило, безвредны.

Липома. Липома – это скопление жира под кожей в виде достаточно мягкого бугорка. Липомы могут возникать где угодно на теле, включая затылок и шею, а также могут различаться по размеру, но обычно не являются болезненными. Врачи не до конца понимают, что вызывает липомы, но чаще всего они встречаются у людей в возрасте от 40 до 60 лет, обычно безвредны и не требуют лечения. =

Костная шпора (экзостоз). Является костным наростом, который может развиваться вокруг сустава. Костные шпоры нередко возникают в области шеи и задней части головы, но также могут образовываться на любой кости в теле.

Костные шпоры ощущаются как твердые, неподвижные комочки. Хотя они не всегда чувствительны, эти наросты могут вызывать боль, если они втираются или оказывают давление на кости, ткани или нервы.

Опухоли основания черепа. В редких случаях шишка на затылке может быть опухолью кости. Одним из наиболее распространенных типов раковой опухоли черепа является хордома - опухоль, растущая из костей у основания черепа.

Маленькие хордомы обычно не вызывают заметных симптомов. Признаки крупных хордом могут включать в себя
  • трудности при ходьбе и равновесии,
  • головные боли,
  • проблемы со слухом,
  • визуальные нарушения.
Шишка на затылке: когда обратиться к врачу? При появлении шишки на затылке за медицинской помощью важно обращаться, если она
  • становится больше, а  самочувствие ухудшается,
  • вызывает сильную боль или другие проблемы,
  • производит гной или другие выделения,
  • теплая на ощупь, а цвет кожи вокруг красный,
  • сопровождается симптомами сотрясения мозга.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие причины могут вызывать асимметрию глаз.
Теги : тело

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