Нехватка витамина В12 повышает риск сердечного приступа, инсульта и деменции

«Витамин B12 - это собирательный термин для обозначения различных кобаламинов, таких как гидрокси- и аденозилкобаламин в рыбе и мясе, и метилкобаламин в молоке. Как кофермент, витамин B12 участвует в различных обменных процессах в организме, при этом тело не может производить его самостоятельно и нуждается в регулярном приеме», - рассказала Сильке Рестемейер.

«Роль витамина B12 в качестве депрессора гомоцистеина особенно интересна. Различные исследования показали, что повышенный уровень гомоцистеина значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Но благодаря витамину B12 концентрация гомоцистеина снижается», - сообщила специалист.