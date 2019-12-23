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Нехватка витамина В12 повышает риск сердечного приступа, инсульта и деменции

мясо

Немецкие эксперты призывают следить за достаточным потреблением витамина В12, который является единственным витамином, отсутствующим в овощах и фруктах. Те, кому не хватает витамина В12, подвержены повышенному риску сердечного приступа, инсульта и деменции, заявляют специалисты.

Недавно Немецкое общество питания (DGE) совместно со специализированными обществами в Швейцарии и Австрии повысило норму для витамина B12 с трех до четырех микрограммов в день. По словам консультанта DGE, Сильке Рестемейер, B12 является самым недооцененным витамином, об этом пишет Focus.de.

«Витамин B12 - это собирательный термин для обозначения различных кобаламинов, таких как гидрокси- и аденозилкобаламин в рыбе и мясе, и метилкобаламин в молоке. Как кофермент, витамин B12 участвует в различных обменных процессах в организме, при этом тело не может производить его самостоятельно и нуждается в регулярном приеме», - рассказала Сильке Рестемейер.

Витамин В12 участвует в обновлении клеток и формировании крови, стабилизирует ДНК, поддерживает белковый и жировой обмен, защищает нервы и мозг. Эксперт пояснила, что витамин B12 превращает неблагоприятный гомоцистеин в менее вредный метионин. Гомоцистеин - это аминокислота, которая повреждает сосуды, способствует атеросклерозу и связана с инфарктом и инсультом.

«Роль витамина B12 в качестве депрессора гомоцистеина особенно интересна. Различные исследования показали, что повышенный уровень гомоцистеина значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Но благодаря витамину B12 концентрация гомоцистеина снижается», - сообщила специалист.

Сильке Рестемейер добавила, что нехватка витамина B12 также связана со снижением когнитивных способностей, повышенным риском развития деменции и болезни Альцгеймера.

Но как понять, что организму не хватает В12?

Эксперт пояснила, что признаки дефицита витамина B12 варьируются от всех симптомов анемии (бледность, усталость) до проблем с концентрацией внимания, головокружения, мышечной слабости и неврологических расстройств и повреждения нервов, таких как невропатия с нарушениями чувствительности в ногах. Это повреждение нерва может быть необратимым, если дефицит витаминов сохраняется в течение длительного времени, предупредила Рестемейер.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких продуктах содержится витамин B12.
Теги : витамины

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