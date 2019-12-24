Ставропольцы думают, как не «потерять» печень на новогодних праздниках?
Чуть больше недели остаётся до, пожалуй, всеми ожидаемого праздника Нового года, а вместе с ним и длительных зимних каникул. МедикФорум, узнал, что уже сегодня с прилавков магазинов на Ставрополье стремительными темпами исчезает алкогольная продукция. Ничего не поделать, за праздник, ведь надо выпить? Но давайте разберём, а что будет после этого и как такому органу как печень, справиться с колоссальными нагрузками в этот период.
Порой страшно осознавать, что чуть ли не все жители страны находятся в группе риска по печени. Тут и качество продуктов сказывается и пристрастия к «крепкому градусу».
Печень является вторым по величине органом, выполняющим ряд важных функций в организме человека. Это и фильтрация крови, которая отходит от пищеварительного тракта, производство белков, выработка желчи, необходимой для расщепления жиров.
Именно этот орган подвергается сверхнагрузке со стороны токсинов, пищевых добавок, лекарственных препаратов, алкоголя, микроорганизмов.
Что делать для того, чтобы защитить печень?Употреблять в пищу качественные продукты. Именно правильное и сбалансированное питание является залогом дальнейшей защиты нашего организма. Натуральные продукты оказывают положительное влияние на печень.
Ограничить употребление обработанных пищевых блюд. А именно, транс-жиров и фруктозы. Транс-жиры часто встречаются в жареных продуктах, таких как картофель фри, сладкая выпечка.
Включить в рацион питания максимум свежих фруктов и овощей, которые выращены без химических удобрений. Например, лук, чеснок брокколи, белокочанная капуста, листовая капуста, брюссельская капуста, цветная капуста и другие.
Алкоголь употреблять в умеренных количествах или полностью исключить.
Проводить регулярную очистку организма от токсинов.
Ранее МедикФорум сообщал, что Россельхознадзор по Ставропольскому краю и КЧР продолжает борьбу с некачественными продуктами питания.
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