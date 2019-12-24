  1. | | Столичный нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

Столичный нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

Вино

Всего неделя осталась до Нового года, наступления которого с нетерпением ждут миллионы россиян. Подарки, поздравления и застолье – верные спутники этого праздника. Однако со спиртным стоит быть аккуратнее. Эксперт назвал алкогольный напиток, который наименее вреден для нашего организма.

Речь идет о сухом белом вине. Но даже в употреблении этого напитка нужно знать меру, подчеркнул психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Специалист разрешил россиянам выпить один-два бокала сухого белого вина при условии, что они будут вести себя активно в новогоднюю ночь – петь песни, танцевать, гулять.

При этом Брюн напомнил, что абсолютно безопасной для организма дозы алкоголя не существует. Врач-нарколог отметил, что пить нужно умеренно, делая большие промежутки между употреблением спиртного, передает агентство «Москва».

Впрочем, самым популярным алкогольным напитком в Новый год по-прежнему остается шампанское. Ранее наш портал «МедикФорум» со ссылкой на диетолога и сомелье дал несколько советов о том, чем лучше всего закусывать игристое вино.
Теги : алкоголь, алкогольные напитки, вино

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Пластический хирург рассказал, почему мог лопнуть имплантат у Леры Куд...
Следующая новость
"Оливье" с кишечной палочкой продают в Санкт-Петербурге
Популярное
Елена Малышева рассказала, как сделать увлечение груди безопасным
0
"Оливье" с кишечной палочкой продают в Санкт-Петербурге
0
Столичный нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
0
Пластический хирург рассказал, почему мог лопнуть имплантат у Леры Кудрявцевой
0


Психотерапевт рассказывает как не впасть в депрессию на новогодние праздники
0
Игрушки с пуговичными батарейками смертельно опасны для детей
0
Лере Кудрявцевой провели срочную операцию по удалению грудных имплантов
0
Начало учебы на час позже улучшает самочувствие и успеваемость подростков
0
Прием определенных витаминов во время «химии» опасен
0
Ставропольцы думают, как не «потерять» печень на новогодних праздниках?
0