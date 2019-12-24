Столичный нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Всего неделя осталась до Нового года, наступления которого с нетерпением ждут миллионы россиян. Подарки, поздравления и застолье – верные спутники этого праздника. Однако со спиртным стоит быть аккуратнее. Эксперт назвал алкогольный напиток, который наименее вреден для нашего организма.
Речь идет о сухом белом вине. Но даже в употреблении этого напитка нужно знать меру, подчеркнул психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Специалист разрешил россиянам выпить один-два бокала сухого белого вина при условии, что они будут вести себя активно в новогоднюю ночь – петь песни, танцевать, гулять.
При этом Брюн напомнил, что абсолютно безопасной для организма дозы алкоголя не существует. Врач-нарколог отметил, что пить нужно умеренно, делая большие промежутки между употреблением спиртного, передает агентство «Москва».
Впрочем, самым популярным алкогольным напитком в Новый год по-прежнему остается шампанское. Ранее наш портал «МедикФорум» со ссылкой на диетолога и сомелье дал несколько советов о том, чем лучше всего закусывать игристое вино.
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