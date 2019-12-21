Чем лучше закусывать шампанское: мнение диетолога и сомелье
Игристое вино, в отличии от других видов алкоголя, содержит много углекислого газа, поэтому по особенному воздействует на желудочно-кишечный тракт, и сочетается далеко не с каждым продуктом. Диетолог Елена Соломатина и сомелье Эркин Тузмухамедов рассказывает, что является лучшим сочетанием с шампанским, а что худшим.
Мнение диетологаДиетолог посоветовала избегать жирной белковой пищи, кислых фруктов и капусты.
"К шампанскому не подойдут шпроты, свиная рулька с капустой, которую немцы едят с пивом. Что касается сухих и кислых вин, то к ним не подходят кислые фрукты, как киви и грейпфрут. Все тяжелые и жирные блюда, например, гусь, утка или тяжелые салаты, заправленные майонезом, как оливье, с шампанским не сочетаются. К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее", — сказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".
Мнение сомелье
"Если говорить про шампанское, то классическое сочетание — с черной икрой. Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличное сочетание, — сказал Тузмухамедов.
При этом сыр и шоколад с шампанским - не самая удачная идея, по мнению сомелье.
"Сыры с шампанским, белыми игристыми винами не сочетаются. Сладкие продукты тоже не подходят к сладким винам. Если вино сладкое, то с шоколадом будет очень приторно".
Шампанское или сухие вина?При этом мнения диетолога и сомелье относительно пользы и вреда игристых вин не совпали. Елена Соломатина, считает, что лучше пить сухие вина, так как из-за углекислого газа, шампанское быстро попадает в кровь. При этом сомелье считает, что шампанское полезно для пищеварения.
"Как аперитив шампанское — идеально, потому что стимулирует выделение желудочного сока. Почему русские императоры по утрам пили шампанское? Потому что объедались, было несварение. И чтобы переваривать, пили шампанское. Так что фраза из «Бриллиантовой руки»: «Шампанское по утрам пьют только или аристократы, или дегенераты» — вполне оправданна".
Ранее на Медиефорум мы писали о том, как помочь себе при алкогольном отравлении.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий