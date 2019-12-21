Чем лучше закусывать шампанское: мнение диетолога и сомелье

Мнение диетолога

"К шампанскому не подойдут шпроты, свиная рулька с капустой, которую немцы едят с пивом. Что касается сухих и кислых вин, то к ним не подходят кислые фрукты, как киви и грейпфрут. Все тяжелые и жирные блюда, например, гусь, утка или тяжелые салаты, заправленные майонезом, как оливье, с шампанским не сочетаются. К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее", — сказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".

Мнение сомелье

"Если говорить про шампанское, то классическое сочетание — с черной икрой. Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличное сочетание, — сказал Тузмухамедов.

"Сыры с шампанским, белыми игристыми винами не сочетаются. Сладкие продукты тоже не подходят к сладким винам. Если вино сладкое, то с шоколадом будет очень приторно".

Шампанское или сухие вина?

"Как аперитив шампанское — идеально, потому что стимулирует выделение желудочного сока. Почему русские императоры по утрам пили шампанское? Потому что объедались, было несварение. И чтобы переваривать, пили шампанское. Так что фраза из «Бриллиантовой руки»: «Шампанское по утрам пьют только или аристократы, или дегенераты» — вполне оправданна".