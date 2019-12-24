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Елена Малышева рассказала, как сделать увлечение груди безопасным

Елена Малышева рассказала, как сделать увлечение груди безопасным

Елена Малышева дала комментарий относительно проблем, которые возникли у ее коллеги Леры Кудрявцевой - она перенесла срочную операцию по удалению грудных имплантатов, так как один из них стал протекать. Телеведущая и врач рассказала, что маммопластика - относительно безопасная операция, если соблюдать ряд правил.

«Если говорить о том, что должна иметь в виду женщина, которая готовится к этой операции, она должна иметь в виду следующее: первое — ни в коем случае нельзя вводить в грудь жидкие среды, это могут быть только импланты, покрытые оболочкой. Второе, имплант должен иметь все сертификаты и разрешения, которые требует закон РФ — это, прежде всего, разрешение Росздравнадзора и других контролирующих организаций», — предупредила Малышева в интервью "Газете.Ru".

Кроме того, телеведущая посоветовала сохранять все документы, выданные после операции, чтобы у вас были доказательства и возможность, в крайнем случае, предъявить претензии к производителю.

Операция Леры Кудрявцевой

Напомним, что в своем инстаграм телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото из больничной палаты и сообщила, что только что перенесла операцию по удалению грудных имплантатов:

«15 лет назад в Петербурге я поставила имплантаты в грудь фирмы МакГан. На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил, что их можно танком давить. Каждый год я прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт - левый имплантат порван, протекает лет 5-6, затек, куда только можно было затечь», - написала телеведущая.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, из-за чего могут лопнуть грудные имплантаты.
Теги : маммопластика, Елена Малышева, Лера Кудрявцева

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