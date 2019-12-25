Диетолог рассказала о подходящих и неподходящих сочетаниях продуктов на новогоднем столе

алкогольдегидрогеназа превращает этанол в ацетальдегид. А затем фермент альдегиддегидрогеназа превращает ацетальдегид в уксусную кислоту. Правильная закуска способна содействовать выработке этих ферментов, а также замедлять попадание алкоголя в кровь", - "Этиловый спирт — этанол, содержащийся в спиртных напитках, расщепляется в печени, - напоминает Соломатина. Именно поэтому печень больше всего страдает при злоупотреблении алкоголем. Этанол расщепляется в два этапа, во время которых работают различные ферменты. Сначала ферментпревращает этанол в ацетальдегид. А затем ферментпревращает ацетальдегид в уксусную кислоту. Правильная закуска способна содействовать выработке этих ферментов, а также замедлять попадание алкоголя в кровь", - рассказывает диетолог в интервью КП.

Шампанское

"А вот жареные стейки, бараньи рёбрышки и чесночно-луково-майонезные салаты «убьют» тонкий вкус игристого", - считает диетолог.

Коньяк

Водка

"Жирные мясные блюда не подходят в качестве закуски к полусладким и тем более сладким винам. Мясо, как и другие «тяжелые» продукты, долго находится в желудке и переваривается желудочным соком. Если туда же попадает сладкий напиток, начинается брожение", - продолжает диетолог.