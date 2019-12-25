Диетолог рассказала о подходящих и неподходящих сочетаниях продуктов на новогоднем столе
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты на новогоднем столе сочетаются между собой, а какие - категорически нет.
По словам диетолога, хорошая закуска должна, во-первых, не позволить человеку быстро опьянеть, а во-вторых - не перебивать аромат напитка.
"Этиловый спирт — этанол, содержащийся в спиртных напитках, расщепляется в печени, - напоминает Соломатина. Именно поэтому печень больше всего страдает при злоупотреблении алкоголем. Этанол расщепляется в два этапа, во время которых работают различные ферменты. Сначала фермент алкогольдегидрогеназа превращает этанол в ацетальдегид. А затем фермент альдегиддегидрогеназа превращает ацетальдегид в уксусную кислоту. Правильная закуска способна содействовать выработке этих ферментов, а также замедлять попадание алкоголя в кровь", - рассказывает диетолог в интервью КП.
ШампанскоеК сухому "брюту" лучше всего подойдут закуски из овощей, к сладкому и полусладкому - десерты и фрукты.
"А вот жареные стейки, бараньи рёбрышки и чесночно-луково-майонезные салаты «убьют» тонкий вкус игристого", - считает диетолог.
КоньякМногие привыкли закусывать его лимоном - это неправильно, считает Елена Соломатина. Лимон не уменьшает скорость попадания спиртного напитка в кровь, вдобавок заглушая аромат коньяка.
ВодкаОтличная закуска для водки - классический салат "Оливье". Также подойдут: соленые огурцы, помидоры, селедка, квашеная капуста.
"Жирные мясные блюда не подходят в качестве закуски к полусладким и тем более сладким винам. Мясо, как и другие «тяжелые» продукты, долго находится в желудке и переваривается желудочным соком. Если туда же попадает сладкий напиток, начинается брожение", - продолжает диетолог.
Ранее а Медикфорум мы писали о том, кому нельзя пить минеральную воду.
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