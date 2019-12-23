  1. | | Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

минеральная вода

Пить лечебную минеральную воду здоровому человеку не рекомендуется, заявила столичный врач-диетолог Елена Соломатина.

На днях российский ученый, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева заявила об опасности для здоровья чрезмерного количества жидкости в рационе, поскольку при этом из организма вымываются полезные вещества. В свою очередь диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва» о том, с каким риском может быть связано питье минеральной воды, и кому ее вообще нельзя пить.

Соломатина пояснила, что здоровым людям столовую минеральную воду можно пить без ограничений (с учетом разумного суточного потребления воды в целом). Свою личную норму жидкости можно рассчитать, умножив собственный вес (количество килограммов) на 30 миллилитров, рассказала врач.

Диетолог констатировала: для восполнения баланса жидкости в организме следует делать пару глотков каждые полчаса.

Что касается лечебной минеральной воды, пить ее нужно осмотрительно. Такая вода делится на щелочную и кислотную, назначается строго по показаниям, и здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, подчеркнула эксперт. Щелочная минералка назначается при язве или гастрите, тогда как кислотные минеральные воды при данных болезнях – табу.

Диетолог добавила, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом может навредить даже столовая минеральная вода: ее газ может раздражать слизистую, усиливать имеющееся в ЖКТ воспаление.

«При проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом», - подчеркнула специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна хлорированная водопроводная вода.
Теги : вода

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперт...
Следующая новость
Названы 5 калорийных, но не вредных для фигуры продуктов
Популярное
Эксперт объяснил, как выявить некачественный алкоголь с помощью зажигалки
0
Нижегородские моржи разыграли Кубок чемпионата по зимнему плаванию
0
Названы 5 калорийных, но не вредных для фигуры продуктов
0
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
0


Как выбрать качественный сладкий подарок ребенку? Рассказывают эксперты
0
Виды жиров и их источники
1
4 способа предотвратить обезвоживание, когда вы путешествуете
0
Пять спортшкол олимпийского резерва муниципалитеты передадут правительству Нижегородской области
0
Дорогие покупки вызывают синдром самозванца
0
Новый "суперфуд": 5 полезных свойств кудрявой капусты
0