Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

«При проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом», - подчеркнула специалист.

На днях российский ученый, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева заявила об опасности для здоровья чрезмерного количества жидкости в рационе, поскольку при этом из организма вымываются полезные вещества. В свою очередь диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва» о том, с каким риском может быть связано питье минеральной воды, и кому ее вообще нельзя пить.Соломатина пояснила, что здоровым людям столовую минеральную воду можно пить без ограничений (с учетом разумного суточного потребления воды в целом). Свою личную норму жидкости можно рассчитать, умножив собственный вес (количество килограммов) на 30 миллилитров, рассказала врач.Диетолог констатировала: для восполнения баланса жидкости в организме следует делать пару глотков каждые полчаса.Что касается лечебной минеральной воды, пить ее нужно осмотрительно. Такая вода делится на щелочную и кислотную, назначается строго по показаниям, и здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, подчеркнула эксперт. Щелочная минералка назначается при язве или гастрите, тогда как кислотные минеральные воды при данных болезнях – табу.Диетолог добавила, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом может навредить даже столовая минеральная вода: ее газ может раздражать слизистую, усиливать имеющееся в ЖКТ воспаление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна хлорированная водопроводная вода.