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Ставропольцев предупредили об опасности клещей

Ставропольцев предупредили об опасности клещей
Роспотребнадзор подвёл итоги эпидемического сезона 2019 года, результаты которого оказались неутешительными. В целом по России эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающими клещами, остаётся напряжённой. 

Эпидсезон этого года показал, что по стране зарегистрировано более 560 000 случаев обращений людей в медицинские организации с укусами клещей.

МедикФорум узнал, что каждый четвёртый обратившийся в больницу – ребёнок. А ещё, страшно то, что показатель обращений, пришедшийся на январь-сентябрь, превысил среднее значение на 18% за последние 8 лет.

Медицинские специалисты говорят, что число обращений с укусами насекомых возросло из-за увеличения их количества в природных условиях, но и повышенной бдительности и сознательности пациентов. Мало кого можно сегодня удивить информацией, что клещи могут переносить инфекции.

Так, статистические данные, полученные от управления информационной политики Ставрополья, говорят, что инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 2 % (для клещей, снятых с людей) и 0,6 % (для клещей из объектов окружающей среды), при том, что проверено было более 460 000!

Ставропольский край не входит в число регионов эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, но медики прогнозируют увеличение в будущем размеров природных очагов энцефалита, и рекомендуют расширить профилактические мероприятия.

Так, в этом году произошло два случая заражения людей анаплазмозом на Ставрополье. Поэтому Роспотребнадзор призывает население не терять бдительности в отношении клещей.

Ранее МедикФорум сообщал, что укус клеща грозит смертельно опасной аллергией на мясо.
Теги : укус клеща, Ставропольский край

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