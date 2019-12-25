Ставропольцев предупредили об опасности клещей

МедикФорум узнал, что каждый четвёртый обратившийся в больницу – ребёнок. А ещё, страшно то, что показатель обращений, пришедшийся на январь-сентябрь, превысил среднее значение на 18% за последние 8 лет.

Эпидсезон этого года показал, что по стране зарегистрированообращений людей в медицинские организации с укусами клещей.Медицинские специалисты говорят, что число обращений с укусами насекомых возросло из-за увеличения их количества в природных условиях, но и повышенной бдительности и сознательности пациентов. Мало кого можно сегодня удивить информацией, что клещи могут переносить инфекции.Так, статистические данные, полученные от управления информационной политики Ставрополья, говорят, что инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 2 % (для клещей, снятых с людей) и 0,6 % (для клещей из объектов окружающей среды), при том, что проверено было более 460 000!Ставропольский край не входит в число регионов эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, но медики прогнозируют увеличение в будущем размеров природных очагов энцефалита, и рекомендуют расширить профилактические мероприятия.Так, в этом году произошло два случая заражения людей анаплазмозом на Ставрополье. Поэтому Роспотребнадзор призывает население не терять бдительности в отношении клещей.Ранее МедикФорум сообщал, что укус клеща грозит смертельно опасной аллергией на мясо.