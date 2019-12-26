Педиатр рассказала, чем грозит переизбыток сладкого на Новый год
Все дети любят сладости, и если в обычные дни родители хоть иногда накладывают ограничения, то на Новый год их позволительно есть килограммами. Однако медики не советуют кормить ими ребенка бесконтрольно. Врач-педиатр, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», автор книг о беременности и материнстве Татьяна Буцкая рассказывает что бывает от от сладкого "передоза".
"«Быстрые» углеводы поставляют в организм глюкозу. Она нужна для работы мозга. Однако, если ее слишком много, это чревато развитием повышенной возбудимости, аллергии, ожирения, кариеса, сахарного диабета. Избыток сладкого приводит к проблемам в работе печени, губительно воздействует на здоровую кишечную микрофлору, а она, как известно, играет значимую роль в укреплении общего иммунитета", - рассказывает Татьяна Буцкая в интервью АиФ.
При этом специалист отмечает, что в рационе детей до трех лет сладостей не должно быть в принципе, а после трех - не более 20 грамм в день. В 7-11 лет допустимо потребление 24 грамма, а в 11-18 — 30 грамм.
Как контролировать потребление сладкого на Новый год?
"Я рекомендую не устанавливать тотальный запрет (он только усугубит тягу к сладкому), а контролировать и ограничивать количество съеденного. Оговорите лимит и «растяните» новогодние подарки на несколько недель или месяцев. Не стесняйтесь и сами участвовать в уничтожении сладких запасов. Даже если у вашего ребенка нет аллергии, она может начаться от избытка сладостей. Для некоторых аллергенов (например, шоколада) характерен замедленный тип аллергической реакции. Будьте начеку".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как выбрать на Новый год сладкий подарок.
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