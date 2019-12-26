Педиатр рассказала, чем грозит переизбыток сладкого на Новый год

"«Быстрые» углеводы поставляют в организм глюкозу. Она нужна для работы мозга. Однако, если ее слишком много, это чревато развитием повышенной возбудимости, аллергии, ожирения, кариеса, сахарного диабета. Избыток сладкого приводит к проблемам в работе печени, губительно воздействует на здоровую кишечную микрофлору, а она, как известно, играет значимую роль в укреплении общего иммунитета", - рассказывает Татьяна Буцкая в интервью АиФ.

Как контролировать потребление сладкого на Новый год?

"Я рекомендую не устанавливать тотальный запрет (он только усугубит тягу к сладкому), а контролировать и ограничивать количество съеденного. Оговорите лимит и «растяните» новогодние подарки на несколько недель или месяцев. Не стесняйтесь и сами участвовать в уничтожении сладких запасов. Даже если у вашего ребенка нет аллергии, она может начаться от избытка сладостей. Для некоторых аллергенов (например, шоколада) характерен замедленный тип аллергической реакции. Будьте начеку".