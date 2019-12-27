Признаки депрессии можно засечь даже в 7 лет
Симптомы депрессии можно разглядеть даже у ребенка в возрасте 7 лет. К такому выводу пришли исследователи из США, когда просканировали мозг детей.
В сознании многих людей детский мозг никак не связан с депрессией, но это ошибка. Ученые из США выяснили, что опасное психическое нарушение может начинаться в мозге детей в возрасте от 7 лет, и по некоторым признакам возможно определить будущие эмоциональные проблемы ребенка. В большинстве случаев такие традиционные симптомы депрессии, как безразличие ко всему, тревожность или нехватка радости не проявляются до подросткового возраста. Но исследователи наблюдали за детьми и выяснили, что есть возможность предсказать, какие из них столкнутся с депрессивными симптомами к возрасту в 11 лет. Для этого нужно было просканировать их мозг в 7 лет.
94 ребёнка, которые прошли через МРТ, имели менее выраженные связи между двумя зонами мозга, которые контролируют принятие решений и настроение. Устойчивый ток крови между этими областями говорит о том, что клетки общаются между собой, а значит, ребёнок нормально управляет эмоциями. Низкий кровоток предполагает обратное, и у подобных детей проявлялось четырьмя годами спустя больше признаков депрессии и проблем с поведением. Это было подтверждено и в ходе бесед с родителями.
Исследователи из Northeastern University в Бостоне также определили поведение детей, выделив такие признаки, как отказ от общения с друзьями и родственниками, тревожность, и наконец, сделав упор в поиск физиологических симптомов вроде экстремальный усталости. В результате, опубликованное журналом JAMA Psychiatry исследование показало, что почти у каждого пятого ребёнка депрессивные симптомы ухудшаются в течение следующих четырёх лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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