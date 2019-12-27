В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой

Управление по информполитике правительства Ставропольского края прокомментировали, что ситуация с сибирской язвой находится под контролем, очаг оперативно локализован.

В пресс-службе министерства здравоохранения края МедикФорум рассказали, что в резерве есть необходимое количество вакцины против сибирской язвы.