В Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой
Как стало известно МедикФорум, в Изобильненском районе Ставрополья зафиксировали случай заболевания сибирской язвы у одной из местных жительниц.
В селе Подлужном региона у женщины обнаружили сибирскую язву. Это особо опасное инфекционное заболевание, которое проявляется на коже человека в виде карбункулов. Даже при небольшом очаге заболевания специалисты объявляют карантин, так как оно стремительно передаётся людям от животных или при контакте с заражённой почвой.
В случае на Ставрополье женщину госпитализировали, сейчас она проходит лечение. Медицинские специалисты оценивают её состояние как удовлетворительное, её жизнь вне угрозы.
Управление по информполитике правительства Ставропольского края прокомментировали, что ситуация с сибирской язвой находится под контролем, очаг оперативно локализован.
Региональные специалисты провели подворные обходы всех животноводческих точек, расположенных в непосредственной близости от очага заболевания. Организовано расследование. Так как это заболевание преимущественно носит профессионально-сельскохозяйственный характер. В основном подвержены риску животноводы, люди, убирающие за животными, охотники, а также занимающиеся выделкой шкур.
В селе Подлужном проводится весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. Медики наблюдают людей, контактировавших с заболевшей женщиной. К сожалению, стойкий иммунитет к сибирской язве не вырабатывается у человека, возможно повторение инфицирования.
В пресс-службе министерства здравоохранения края МедикФорум рассказали, что в резерве есть необходимое количество вакцины против сибирской язвы.
Ранее МедикФорум сообщал, что в одном из городов Ставропольского края зарегистрировали вспышку кори.
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