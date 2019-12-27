Отек живота может быть признаком опасного рака
Никогда не стоит игнорировать такой симптом, как отек живота. Среди прочего он может указывать на развитие рака печени.
Данная опухоль обычно развивается в клетках печени - органа размером с футбольный мяч, расположенного в верхней правой части живота позади диафрагмы над желудком. Начинающуюся в печени опухоль называют первичным раком, а существует еще и вторичный, который образуется в другой части тела и уже метастазирует в печень. Классические симптомы рака печени обычно не появляются до того, как он переходит в запущенное состояние. Но один симптом может появиться раньше, и игнорировать его нельзя.
Речь об отеке живота, также бывающем болезненным при прикосновениях. Рак печени может вызвать данный отек, поскольку из-за патологического процесса печень растет в размере и начинает давить на стенки брюшной полости. Рост печени также провоцирует скопление крови в кровеносных сосудах, а это выталкивает жидкость из вен в брюшную полость. Данный процесс называют асцитом. При этом вены напрягаются так сильно, что их иногда можно увидеть на поверхности живота.
Асцит может появиться в том случае, если печень не будет производить достаточное количество белка. К другим симптомам рака печени относят неожиданную потерю веса, утрату аппетита, ощущение странной наполненности после небольшого количества пищи, желтуху, зуд кожи, постоянную усталость и слабость. Информацию об этом публикует Express. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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