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Отек живота может быть признаком опасного рака

Рак печени

Никогда не стоит игнорировать такой симптом, как отек живота. Среди прочего он может указывать на развитие рака печени. 

Данная опухоль обычно развивается в клетках печени - органа размером с футбольный мяч, расположенного в верхней правой части живота позади диафрагмы над желудком. Начинающуюся в печени опухоль называют первичным раком, а существует еще и вторичный, который образуется в другой части тела и уже метастазирует в печень. Классические симптомы рака печени обычно не появляются до того, как он переходит в запущенное состояние. Но один симптом может появиться раньше, и игнорировать его нельзя. 

Речь об отеке живота, также бывающем болезненным при прикосновениях. Рак печени может вызвать данный отек, поскольку из-за патологического процесса печень растет в размере и начинает давить на стенки брюшной полости. Рост печени также провоцирует скопление крови в кровеносных сосудах, а это выталкивает жидкость из вен в брюшную полость. Данный процесс называют асцитом. При этом вены напрягаются так сильно, что их иногда можно увидеть на поверхности живота. 

Асцит может появиться в том случае, если печень не будет производить достаточное количество белка. К другим симптомам рака печени относят неожиданную потерю веса, утрату аппетита, ощущение странной наполненности после небольшого количества пищи, желтуху, зуд кожи, постоянную усталость и слабость. Информацию об этом публикует Express. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : рак печени, отек живота

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