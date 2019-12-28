4 симптома, которые могут говорить о начале болезни Паркинсона

«У значительной части людей, страдающих от болезни Паркинсона, патология может возникать в кишечнике за годы до проявления симптомов. У больных Паркинсоном кишечная микрофлора аномальна, и к этому, как мы считаем, может иметь отношение прием некоторых распространенных антибиотиков», - сообщил глава исследовательской группы Филип Шеперьянс.

Признаки болезни Паркинсона делятся на две категории: моторные и немоторные. К моторным относятся:

тремор,

мышечная жесткость,

медлительность.

боль,

усталость,

низкое кровяное давление,

проблемы с мочевым пузырем и кишечником,

потливость,

сонливость,

трудности с глотанием и плохой контроль слюны,

проблемы речи.