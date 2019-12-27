В Самаре водитель принял роды у пассажирки прямо в такси

«Я просто не знал, что делать. <...> Вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет — мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит», - признался Фарид.

Отец новорожденного, Фарид, решил забрать на такси от родственников свою жену, которая была там в гостях. Уже в машине у женщины внезапно отошли воды. Ситуация ухудшалась тем, что автомобиль застрял в пробке. Тогда мужчина не на шутку запаниковал.Тогда водитель съехал на обочину и спокойно принял роды у пассажирки, пока ее супруг стоял рядом и переживал. Как выяснилось, девушка таксиста работала акушеркой, поэтому он имел представление о том, как нужно принимать роды. Также у него в машине было две аптечки со всем необходимым.Счастливый отец малыша признался, что сначала они с женой планировали назвать сына Марселем, но в итоге решили назвать его Денис, в честь таксиста, который помог мальчику появиться на свет, пишет газета «Комсомольская правда».Ранее портал «МедикФорум» писал , что дети от матерей с ожирением имеют проблемы с моторными навыками.