  1. | | В Самаре водитель принял роды у пассажирки прямо в такси

В Самаре водитель принял роды у пассажирки прямо в такси

Такси

Необычный инцидент произошел 25 декабря в Самаре, где водителю такси пришлось одновременно выполнять обязанности акушера, когда в его машине у пассажирки отошли воды.

Отец новорожденного, Фарид, решил забрать на такси от родственников свою жену, которая была там в гостях. Уже в машине у женщины внезапно отошли воды. Ситуация ухудшалась тем, что автомобиль застрял в пробке. Тогда мужчина не на шутку запаниковал.

«Я просто не знал, что делать. <...> Вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет — мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит», - признался Фарид.

Тогда водитель съехал на обочину и спокойно принял роды у пассажирки, пока ее супруг стоял рядом и переживал. Как выяснилось, девушка таксиста работала акушеркой, поэтому он имел представление о том, как нужно принимать роды. Также у него в машине было две аптечки со всем необходимым.

Счастливый отец малыша признался, что сначала они с женой планировали назвать сына Марселем, но в итоге решили назвать его Денис, в честь таксиста, который помог мальчику появиться на свет, пишет газета «Комсомольская правда».

Ранее портал «МедикФорум» писал, что дети от матерей с ожирением имеют проблемы с моторными навыками.
Теги : роды, беременность

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