Названы признаки дефицита тестостерона у мужчин после 40 лет
Дефицит тестостерона влияет как на внешний облик мужчин, так и на их половое здоровье, психику. О признаках, указывающих на нехватку этого гормона в мужском организме, пишет портал Focus.de.
После 40 лет многие мужчины испытывают устойчивое снижение уровня тестостерона, хотя зачастую этого не замечают. В отличие от женщин, у которых с наступлением менопаузы уровень половых гормонов в организме может снизиться сразу очень резко, у мужчин содержание главного гормона сокращается очень медленно и непрерывно. Жалобы возникают только тогда, когда уровень тестостерона в крови падает ниже определенного предела.
Тестостерон мужчинам обеспечивает возможность иметь мускулистое тело, широкие плечи, рост бороды, низкий голос. Дефицит тестостерона может менять не только внешний облик мужчины, лишая его маскулинности, но и негативно влияет на потенцию, либидо, эмоциональное состояние. Несколько исследований показали, что более низкий уровень тестостерона также ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и метаболического синдрома. В таких случаях специалисты даже используют понятие «мужская менопауза».
Эксперты советуют мужчинам знать и уметь различать признаки дефицита тестостерона, поскольку их проявление требует консультации и обследования у врача. Такими сигналами являются
- эректильная дисфункция,
- снижение производства спермы,
- потеря либидо,
- снижение мышечной массы и мышечной силы,
- увеличение жировой ткани (особенно на животе),
- замедленный рост волос, бороды,
- некоторое уменьшение размера яичек,
- снижение плотности кости (остеопороз),
- усталость, отсутствие драйва,
- депрессивные состояния,
- вспышки жара и потливость.
Что можно сделать? Медицина предоставляет возможность нормализовать уровень тестостерона с помощью заместительной гормональной терапии. В этом случае мужчины получают искусственный тестостерон, например, инъекционно, с помощью пластыря или приема препаратов.
Кроме того, следует отказаться от всего, что может отрицательно повлиять на уровень тестостерона в крови. В частности, это означает, что
- нужно придерживаться здорового и сбалансированного рациона;
- нужно поддерживать активность и регулярно выполнять физические упражнения;
- нужно строго контролировать потребление алкоголя;
- нужно избегайте никотина, насколько это только возможно.
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