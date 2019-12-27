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8 признаков того, что организму не хватает кальция

проблемы с памятью

Проблемы с памятью и бессонница, судороги ног, плохое состояние ногтей, - все эти неприятные явления могут указывать на дефицит кальция в организме. О признаках такого дефицита пишет портал MedikForum.ru.

Организму взрослого человека необходимо порядка 1 000 мг кальция в день. Можете ли вы суверенностью сказать, что получаете такое количество кальция? Особенно с учетом того, что многое из употребляемой сегодня пищи (кофеин, обилие соли, картофель фри, гамбургеры и продукты, жареные во фритюре) способствует снижению концентрации кальция в организме.

Зачем нужен кальций. Полезные свойства кальция не ограничиваются влиянием на зубы и кости. Кальций принимает непосредственное участие в процессах сокращаемости мышц и в возбудимости нервных тканей, а также влияет на свертывание крови - является одним из элементов, которые участвуют в формировании тромбов, закупоривающих места разрывов тканей.

Помимо этого кальций играет одну из ключевых ролей в активности гипофиза, надпочечников, половых желез, поджелудочной и щитовидной железы.

Существуют признаки, которые могут сигналить о том, что  организму не хватает кальция.

Судороги ног. Если по ночам вы стали испытывать судороги в ногах, это с большой вероятностью может говорить о дефиците кальция.

Кариес. Зубы стали портиться сильнее, чем обычно? Причина может заключаться не только в сладостях, но и в том, что организм не получает достаточное количество кальция с пищей и начинает искать другие его источники.

Ломкие ногти. Ногти тоже содержат кальций. Если организм начнет страдать от нехватки этого элемента, он может начать  вытягивать кальций не только из зубов, но и из ногтей. В результате те быстро станут ломкими и слоящимися.

Онемение. Подобно судорогам нехватка кальция также может провоцировать спазмы нервных окончаний в руках. Если в кончиках пальцев стало возникать чувство онемения или покалывания, это может указывать на снижение содержания кальция в организме.

Бессонница. Кальций содействует выработке серотонина, нейромедиатора, обеспечивающего хорошее настроение, чувство расслабленности и спокойствия, - в конечном итоге хороший сон. Когда уровень кальция в организме снижается, мы начинаем «считать овец».

Боли в спине и шее. Нехватка кальция ослабляет кости, и организм может реагировать на такую слабость сутулостью, ухудшением осанки, что в свою очередь приводит к болям в спине и шее.

Обморочные состояния. В достатке кальций обеспечивает нормальные мышечные сокращения и высвобождения нейромедиаторов. Дефицит этого элемента может стать причиной нарушений в этих процессах, что может выражаться судорогами, обмороками и припадков, похожих на эпилептические, даже у здоровых людей.

Забывчивость. При нехватке кальция в организме довольно часто возникают неврологические симптомы. Аномальная забывчивость и даже галлюцинации могут быть следствием дефицита этого минерала.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты содержат кальция больше чем молоко.
Теги : кальций

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