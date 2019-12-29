  1. | | Эксперты: за последние 18 лет случаи детского ожирения выросли почти в три раза

Эксперты: за последние 18 лет случаи детского ожирения выросли почти в три раза

Ожирение

В России в период с 2000 по 2018 годы детская заболеваемость выросла на 19%. Лидирует в списке проблема ожирения. Об этом говорится в исследовании сотрудников ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.

Так, специалисты зафиксировали увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних в 2,7 раза. Также в нашей стране в два раза выросло количество детей, имеющих проблемы со свертываемостью крови и инсулинозависимого сахарного диабета.

Случаи церебрального паралича и аллергического ринита увеличились в полтора раза, информирует RT.

Кроме того, в России за вышеназванный период выявлен рост диагностики пневмонии (на 28%), почечной недостаточности и болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (на 25%), хронических болезней миндалин и аденоидов (на 17,6%), астмы (на 17,4%).

К слову, врач-педиатр Кирилл Калистратов считает, что причиной роста детской заболеваемости может быть улучшение качества диагностики и медицинских технологий.

Ранее портал «МедикФорум» писал, что дети, рожденные от матерей с ожирением, часто имеют проблемы с моторными навыками
Теги : ожирение, дети

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