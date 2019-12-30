В Новосибирской области руководитель профилактория скрыл информацию о вакансии
Нарушение выявила и пресекла Барабинская межрайонная прокуратура.
Прокуратура проверила соблюдение законодательства о занятости населения в профилактории "Бараба". В ходе проверки выяснилось, что с 1 ноября в штатном расписании профилактория появилась должность заведующего отделом лечения и профилактики.
Однако руководитель этого муниципального учреждения в установленные сроки не направил в центр занятости населения Барабинского района информацию о вакансии. Он нарушил закон "О занятости населения в Российской Федерации".
Прокуратура внесла представление руководителю профилактория "Бараба" - оно удовлетворено, а прокурор возбудил административное дело. На руководителя наложен штраф, сообщает пресс-служба Новосибирской области.
Ранее МедикФорум рассказывал о визите в новосибирскую областную больницу губернатора региона Андрея Травникова.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий