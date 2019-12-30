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В Новосибирской области руководитель профилактория скрыл информацию о вакансии

В Новосибирской области руководитель профилактория скрыл информацию о вакансии

Нарушение выявила и пресекла Барабинская межрайонная прокуратура.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о занятости населения в профилактории "Бараба". В ходе проверки выяснилось, что с 1 ноября в штатном расписании профилактория появилась должность заведующего отделом лечения и профилактики.

Однако руководитель этого муниципального учреждения в установленные сроки не направил в центр занятости населения Барабинского района информацию о вакансии. Он нарушил закон "О занятости населения в Российской Федерации".

Прокуратура внесла представление руководителю профилактория "Бараба" - оно удовлетворено, а прокурор возбудил административное дело. На руководителя наложен штраф, сообщает пресс-служба Новосибирской области.

Ранее МедикФорум рассказывал о визите в новосибирскую областную больницу губернатора региона Андрея Травникова.

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