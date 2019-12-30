Экстракт гвоздики - натуральное средство против диабета
Помимо того, что гвоздика является природным антибактериальным средством, она также обладает антидиабетическими свойствами. В исследовании, опубликованном в журнале BMC Complementary and Alternative Medicine, ученые из Индии и США провели пилотный эксперимент, чтобы определить, может ли полифенольный экстракт из гвоздики влиять на метаболизм глюкозы.
"Исследователи разделили добровольцев на две группы в зависимости от их начальных уровней содержания глюкозы в крови. Группа I состояла из семи человек, у которых уровень глюкозы перед едой составлял 100 мг/децилитр или менее. Группа II, с другой стороны, состояла только из шести человек с уровнями глюкозы от 101 до 125 мг/дл. Ученые также протестировали влияние экстракта гвоздики на поглощение глюкозы, выработку глюкозы клетками печени и гидролизующие углеводы ферменты in vitro", - пишет издание Health.News.
Ученые обнаружили, что добавление экстракта гвоздики значительно снижало средние уровни глюкозы после приема пищи в обеих группах с 12 по 30 день. Это также уменьшало средние уровни глюкозы перед приемом пищи во II группе на 24 и 30 дни.
На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что PCE может помочь диабетикам в достижении и поддержании здорового метаболизма глюкозы. Однако потенциал этого метода нуждается в дальнейшем изучении в крупномасштабных клинических испытаниях.
Другие полезные свойства гвоздикиПомимо наличия антидиабетических свойств, гвоздика также известна следующими преимуществами для здоровья:
- Улучшение здоровья печени
- Антибактериальные свойства
- Профилактика заболеваний костей
- Профилактика язв
- Уменьшение жира в брюшной полости и печени
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