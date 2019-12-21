Почему полезно ежедневно жевать сушеную гвоздику?
Если вы не страдаете от гипертонии, то привычка ежедневно пережевывать по два бутона сушеной гвоздики может принести немало пользы вашему здоровью. Об этом, в частности, пишет портал Рамблер/доктор.
Против воспаления горла и рта. Хорошим помощником в борьбе с болью в горле сушеную гвоздику делает ее состав: в ней содержится много витаминов, минеральных веществ и эфирных масел. Таким образом, если ежедневно жевать гвоздику, можно повлиять на воспаление в носоглотке и деснах, а также избавиться от неприятного запаха изо рта.
Против гипотонии. Привычка ежедневно жевать сушеную гвоздику также может быть полезной для людей, которым мешает нормально жить слишком низкое давление. Пожевав сушеную гвоздику, можно избавиться от головокружения и усталости, возникающих из-за гипотонии.
От проблем с пищеварением. Гвоздика обладает свойствами улучшать обмен веществ, помогать при метеоризме и слишком вялой работе желудочно-кишечного тракта.
Для защиты от рака. Вещество эвгенол, которое содержится в гвоздике, может замедлять рост и развитие раковых клеток.
В то же время эксперты отмечают, что гвоздика противопоказана людям с повышенным давлением и язвой двенадцатиперстной кишки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких болезнях может помогать печеный лук.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий