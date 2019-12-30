Даже 18-летним нужен жесткий режим дня

"Надлежащим образом контролирующие режим дня своих детей старшего подросткового возраста родители повышают не только их возможности дольше спать, но и укрепляют их психическое здоровье, - пишут исследователи в журнале Sleep . - Сон очень важен в подростковый период для памяти, развития, роста и психики. Регулярный режим дня это очень полезная привычка". ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Даже если детям уже исполнилось 18 лет, их родителям всё равно следует следить за тем, когда они укладываются спать. Всё дело в том, что молодым людям требуется адекватное количество сна для психологического и физиологического развития. В большинстве семей после того, как детям исполняется 16, родители ослабляют строгий контроль над их сном. Более того, родители более не ограничивают использование электронных гаджетов по вечерам у детей подросткового возраста. Но исследование показало, что если папа и мама найдут в себе силы и возможности поддерживать у детей жесткий режим дня, то это произведет существенное положительное воздействие на их развитие.Ученые из Университета Рочестера в Нью-Йорке наблюдали за 193 подростками в возрасте от 14 до 17 лет, а также за их родителями в течение нескольких ночей. Выяснилось, что в 74% случаев у этих подростков уже нет жесткого режима дня, за соблюдением которого следили бы родители. Каждая третья мама или папа не поддерживали в своей семье жестких правил по поводу использования электронных гаджетов перед сном, а 48% родителей не следили за тем, сколько их дети употребляют кофеина. Лишь 16% родителей побуждали детей следовать режиму дня, из-за чего у подростков впоследствии отмечался прилив энергии в дневное время и гораздо меньшее количество депрессивных мыслей.