Губчатый имплант поможет лечить артрит большого пальца
Артрит большого пальца на руке можно лечить губчатым имплантом, сделанным из того же самого материала, что и чайные пакетики. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Губчатые диски, сделанные из того же самого материала, что и пакетики для чая, могут стать новым способом лечения артрита большого пальца на руке. Эти диски хирургически имплантируются между двумя костями суставов в ходе 30-минутный операции, которая проводится под местной анестезией. Помимо своего почти немедленного воздействия в качестве прокладки, имплант обеспечивает и долговременный эффект в виде восстановления клеток, которые проникают через крошечные отверстия в диске и формируют мощную фиброзную ткань, укрепляющую суставы. Всё это повышает подвижность и снижает уровень боли.
В новом исследовании, проведенном экспертами из Southend University Hospital, приняли участие 120 человек. Его результаты опубликованы медицинским журналом Hand Surgery and Rehabilitation. Они показали, что благодаря несложной процедуре увеличивается крепость рукопожатий пациентов и повышается их качество жизни в целом. Теперь в ходе нового клинического исследования методику испытают на 27 людях, имеющих артрит большого пальца. Приблизительно каждый пятый человек старше 55 страдает от остеоартрита большого пальца, затрагивающего сустав в основе этого пальца. Он вызывает гораздо больше болей и инвалидностей, чем артриты других суставов руки.
Остеоартрит возникает в тот момент, когда хрящ, защищающий соединительные концы костей, повреждается или изнашивается. Обычно это является следствием старения или кумулятивного износа. В результате, кости начинает тереться друг от друга. Чаще всего в ходе хирургического лечения артрита большого пальца две кости спаивают между собой с каждой из сторон сустава. Однако это снижает гибкость пальца и ограничивает его подвижность. Тем интересней представляется новая методика, подразумевающая установку губчатых дисков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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