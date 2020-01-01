Невролог Андрей Жуков: одна бессонная ночь сказывается и на мозге, и на фигуре
Невролог из Мариинской больницы Санкт-Петербурга рассказал, как на организм влияет одна бессонная новогодняя ночь, имеет ли смысл "досыпать" днем, и что поможет быстрее заснуть.
"Исследования показали, что всего одна бессонная ночь нарушает на 15-20 дней нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ - один из методов исследования сосудов головного мозга, который показывает их тонус, скорость кровотока)", - рассказал Андрей Жуков в интервью "Доктор Питер".
Под ударом - дети и пожилые. Если ребенку нет еще 12 лет, то укладывает его следует до 2 ночи, это же касается и пожилых людей.
Продолжительные ночные посиделки негативно сказываются не только на мозге и психике, но и на фигуре. Недостаток сна провоцирует "заедание" нездоровыми закусками, тяжелыми жирными и сладкими блюдами.
Важность светового дня
"Зимой из-за уменьшения светового дня и так идет постоянный сбой мелатонинового обмена (мелатонин — гормон сна), нарушается нормальный цикл «бодрствование-сон». Кроме того, мы много времени проводим при ярком искусственном освещении, что тоже влияет на качество сна. Поэтому в каникулы вместо ночных и вечерних прогулок, лучше почаще выходить на улицу днем, пока светло", - советует Андрей Жуков.
Поэтому "досыпание" в дневное время не является эффективным. По мнению невролога, лучше дольше поспать утром, чем "доспать" днем.
Переедание на ночьПереедание и алкоголь обязательно разбудят вас ночью, поэтому старайтесь ничего не есть хотя бы за 2 часа до того, как отправиться спать. Чтобы лучше уснуть, выпейте половину стакана теплого нежирного молока с небольшим кусочком булочки, советует петербургский невролог.
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