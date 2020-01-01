Невролог Андрей Жуков: одна бессонная ночь сказывается и на мозге, и на фигуре

"Исследования показали, что всего одна бессонная ночь нарушает на 15-20 дней нормальный ритм реоэнцефалограммы (РЭГ - один из методов исследования сосудов головного мозга, который показывает их тонус, скорость кровотока)", - рассказал Андрей Жуков в интервью "Доктор Питер".

Важность светового дня

"Зимой из-за уменьшения светового дня и так идет постоянный сбой мелатонинового обмена (мелатонин — гормон сна), нарушается нормальный цикл «бодрствование-сон». Кроме того, мы много времени проводим при ярком искусственном освещении, что тоже влияет на качество сна. Поэтому в каникулы вместо ночных и вечерних прогулок, лучше почаще выходить на улицу днем, пока светло", - советует Андрей Жуков.

Переедание на ночь