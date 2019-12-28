Любимые и опасные: 6 блюд новогоднего застолья, оставшихся из СССР
В СССР отсутствовали супермаркеты, а многие продукты были просто в дефиците. Однако Новый год в советских семьях сопровождался как правило обильным застольем. При этом столы, накрытые в квартирах, часто были похожими из-за традиционного набора праздничных блюд.
СССР не существует уже более 25 лет, однако его кулинарные традиции оказались гораздо более живучими. Более того, многие по-прежнему накрывают стол в Новый год «советским набором».
Оливье. Он же – салат «Мясной», «Столичный» и «Зимний». Впрочем, салатом это блюдо назвать трудно: оно тяжелое и калорийное, практически не содержит легких овощей и требует очень здоровой пищеварительной системы. Диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц сказала АиФ о том, что оливье нельзя считать полезным. Людям с ожирением, повышенным уровнем холестерина и жира в крови, а также с диабетом 2 типа оливье противопоказан.
Селедка под шубой. Обязательные ингредиенты этого блюда - селедка, свекла, картофель и майонез. Более изощренные варианты предполагают добавление моркови, вареных яиц, яблок. Высокое содержание жиров и углеводов, - так о селедке под шубой отзывают диетологи. В частности, диетолог Елена Соломатина считает, что сочетание ингредиентов в селедке под шубой способно привести к тяжелым последствиям для пищеварения и организма. Особенно опасной селедка под шубой может быть для людей с гипертонией, предиабетом и диабетом, поскольку в ней присутствует очень соленая рыба и вареные крахмалистые овощи, после которых повышается сахар в крови.
Холодец. Это блюдо может приносить много пользы. Его основным полезным компонентом является белковая составляющая, а именно – коллаген, количество которого в организме уменьшается с возрастом, что сказывается на состоянии кожи, связок и соединительной ткани, суставов. Чем старше человек, тем меньше его организм оказывается способен восстанавливать коллаген, поэтому очень важно получать его с пищей.
Однако холодец (например, из свинины) может быть очень калорийным блюдом, а большое количество белка в нем может оказаться слишком большой нагрузкой для организма. При ряде заболеваний холодец противопоказан к употреблению: в частности, это касается людей с панкреатитом, гастритом с повышенной кислотностью, подагрой, холециститом.
Бутерброды с красной икрой. Классика жанра: отрезается ломтик белого батона, намазывается сливочным маслом и сверху – икрой. Вкусно! Однако диетологи отмечают, что такое сочетание продуктов задает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Красная икра сама по себе содержит много жира и добавлять к ней еще и сливочное масло не стоит. Ее лучше класть сразу на хлеб, который к тому же можно подсушить в тостере.
Салат «мимоза». Еще одно традиционное блюдо советского новогоднего стола, которое напоминает скорее торт, чем нечто диетическое и салатное. Состав «мимозы» перекликается с рецептом селедки под шубой, - в нем только отсутствует свекла. Но, кажется, особенно полезным он от этого не становится. Тем более, что некоторые версии этого салата предполагают добавление в него сливочного масла и сыра. С такой концентрацией жира трудно будет справиться даже мега-здоровой поджелудочной железе.
Шпроты. У советских хозяек они украшали собой стол как вполне самостоятельное блюдо (закуска под спиртное), так и использовались как ингредиенты для бутербродов. Шпроты на столе были предметом гордости, но сегодня такого восторга они уже не вызывают. Эксперты дружно указывают на содержание в консервах с копченой рыбой (и другими копченостями) вещества бензпирен, который действует на организм как канцероген. Кстати, в процессе хранении большая часть бензпирена переходит из рыбы в масло. Поэтому, если отказаться от шпрот совсем вы не можете, не совершайте такой ошибки, как макание хлеба в масло, а сами шпроты лучше все же ешь как можно реже.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему во время застолья не нужно закусывать водку мандаринами и другими фруктами.
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