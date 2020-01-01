Поддерживайте здоровье сосудов и костей, увеличивая потребление витамина К
Риск развития заболеваний сердца и костей увеличивается с возрастом. Исследования показывают, что достаточное потребление витамина К может снизить риски кальцификации артерий и укрепить кости.
Согласно статье, опубликованной в журнале Integrative Medicine: A Clinicians Journal, адекватное потребление витамина К, в частности, витамина К2 (менахинона), может снизить риск артериальной ригидности. Это состояние вызвано накоплением солей кальция в стенках кровеносных сосудов (кальцификация). Слишком много отложений может, в конечном итоге, привести к повреждению сосудов.
Высокое потребление добавок кальция увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет ускорения кальцификации в артериях. Но исследования показали, что увеличение потребления витамина К (особенно К2) - питательного вещества, которое способствует нормальному свертыванию крови и заживлению ран, способствует кальцификации в костях, а не в кровеносных сосудах.
«Витамин K2 способствует гибкости артерий, предотвращая накопление артериального кальция, и его добавление может исправить количество кальция в организме, которое находится в дисбалансе», -пишет Катарина Марес, автор исследования.
Марес отметила, что достижение правильного баланса между потреблением кальция и витамина К2 очень важно, поскольку это может стать потенциальной стратегией борьбы с остеопорозом и предотвращения кальцификации и укрепления артерий.
Витамин К: источники и норма в деньВзрослые мужчины должны получать по меньшей мере 120 микрограммов витамина К ежедневно, в то время как женщины нуждаются в по меньшей мере 90 мкг в день.
Несмотря на широкий выбор добавок витамина К на рынке, все же лучше всего получать витамин К из пищи. К ним относятся овощи, рыба, яйца, мясо и цельнозерновые крупы. Существуют две формы витамина К - К1 и К2. Зеленые листовые овощи являются лучшим источником витамина К1, а витамин К2 в основном содержится в сброженных продуктах - сыре, кисломолочных продуктах, квашенной капусте и т.п.
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