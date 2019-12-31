Витамин D укрепляет защиту против инфекций
Ученые из Университета Орегона пришли к выводу о том, что витамин D укрепляет защиту против инфекций. Он не является самостоятельным лекарственным средством, но может использоваться для профилактики.
Американские исследователи создали новую модель изучения роли витамина D в деле профилактики инфекций. Тесты показали, что терапия с использованием данного витамина существенно сокращает количество вызывающих болезни бактерий на ранах кожи. В дополнение к тому, что это исследование пролило новый свет на методы предотвращения инфекций, оно также является важным в деле установки новых механизмов, за счет которых витамин D регулируется в нашем организме в качестве важного антимикробного фермента. Результаты исследования опубликованы журналом Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.
Витамин D является жирорастворимым, он присутствует всего в нескольких продуктах питания, включая жирную рыбу, говяжью печёнку, сыр и яичные желтки. Этот витамин обеспечивает абсорбцию кальция желудочно-кишечной системой, он жизненно необходим для роста и укрепления костей. Большая часть витамина D производится нашим организмом под прямым воздействием солнечных лучей, он очень важен для роста клеток, нейромышечный функций и уменьшение показателей воспалений.
Ученые из Орегона решили проследить его роль при сражении с инфекциями, поскольку предыдущие исследования показывали, что включения витамина D в повязки для ран дает очень хороший эффект. Исследователи теперь изучали биоактивную форму витамина D в производстве кателицидин антимикробного пептида (CAMP) - компонента, который состоит из двух или более аминокислот, связанных между собой в цепочку. Этот компонент производится иммунными клетками, и клетками, обеспечивающими защитный барьер против инфекций кожи и желудочно-кишечной системы. Ген, который кодирует CAMP, присутствует в организме человека и других приматов. У прочих млекопитающих вроде мышей имеется похожий ген Camp, но витамин D его не активирует. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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