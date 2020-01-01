Врач ответил, можно ли закусывать алкоголь арбузом и дыней

«Нет, это не так. «Сладкое с алкоголем не бродит, потому что он подавляет рост микробов. В алкоголе вообще ничего не бродит: ни в желудке, ни в банке», - заявил специалист.

Существует мнение о том, что закусывать крепкий алкоголь дыней или арбузом категорически нельзя, поскольку под действием спиртных напитков они начинают «бродить» в желудке и кишечнике, что, в свою очередь, может вызвать сильное отравление.Этот миф развенчал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью газете «Аргументы и факты».При этом арбуз и дыня действительно могут вызвать неприятные ощущения в желудке, но вовсе не из-за алкоголя. Если съесть много арбуза или дыни в сочетании со всевозможными салатами, мясом, картошкой и другими блюдами, то появится тяжесть и ощущение, что в желудке что-то «бродит». Поэтому во всем нужно иметь меру.Ранее фармаколог рассказал , как на самом деле действуют так называемые «антипохмелины».