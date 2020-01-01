Фармаколог: не верьте в существование "антипохмелинов"
Главный фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис рассказывает, каким образом на организм действуют "антипохмелины", и почему они в большинстве случаев бесполезны.
Часто люди надеются на так называемые сорбенты - вещества, которые способные связывать и выводить токсичные вещества. Однако молекулы алкоголя слишком маленькие, из желудка они моментально поступают в кровь и связывать становится нечего. Другой класс "антипохмелинов" - средства на основе аспирина. Они помогут снять боль, но их воздействие ничем не отличается от обычных обезболивающих препаратов.
"После выпитого, действительно, в организме накапливаются вредные продукты распада С2Н5ОН - этилового спирта, и их надо максимально быстро выводить из организма. Делается это с помощью так называемой дезинтоксикационной терапии типа форсированного диуреза (ускоренное выведение токсинов из организма за счет увеличения объема образующейся мочи). То есть надо много пить — воду, можно минеральную, морсы. Хорошо помогает улучшить самочувствие куриный бульон — в том числе с этой целью его используют уже тысячи лет — и никаких побочных эффектов", - рассказывает Александр Хаджидис в интервью "Доктор Питер".
Однако фармаколог подчеркивает, что подобные советы работают только в случае умеренного употребления алкоголя. Если речь идет об алкогольном отравлении, "детокс" возможен только в отделении стационара.
Еда или алкоголь?Часто люди обвиняют алкоголь в том, в чем на самом деле виновата еда. Например, после новогодней ночи все начинают доедать новогодние салаты, у которых уже истек срок годности, а потом обвиняют в плохом самочувствии шампанское, говорит фармаколог.
Ранее на Медикфорум мы писали о подходящих и неподходящих сочетаниях продуктов на новогоднем столе.
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