Диарея: когда нужно срочно идти к врачу
Ваш желудок ворчит, вам приходится все время ходить в туалет, вы чувствуете слабость: если кишечник бунтует, это крайне неприятно. Немецкий врач объясняет, когда пищеварение включает режим "турбо", и когда диарея может быть симптомом серьезного заболевания.
Причины диареи могут быть органическими - вирусы и бактерии из загрязненной пищи. Они образуют токсичные продукты обмена веществ, которые атакуют слизистую оболочку кишечника. Обычно диарея проходит за 1-3 дня и не оставляет последствий. Но есть случае, когда причина диареи в серьезном заболевании, а значит чем раньше вы обратитесь к врачу, там лучше.
Когда обратиться к врачу с диареейДиарея не является безвредной, если появляется температура и общее чувство недомогания, а также если вы больше не можете пить и есть, или если диарея продолжается более недели.
«Тогда вам обязательно следует обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания, такие как рак толстой кишки, язвенный колит, болезнь Крона и другие», - советует Вольфганг Круис, руководитель отделения внутренней медицины Евангелической больницы в Кельне.
Если диарея, судороги и метеоризм сохраняются в течение длительного периода и чередуются с запором, это указывает на синдром раздраженного кишечника. Страдающие диареей могут иметь воспалительные заболевания кишечника - болезнь Крона и язвенный колит. Нарушение гормонального баланса из-за щитовидной железы также может стоять за диареей.
Другие предупреждающие признаки, по которым вам следует обратиться к врачу, включают: высокую температуру, рвоту, сильную боль, проблемы с кровообращением или кровь в стуле. Пожилые люди или особенно маленькие дети должны при диарее всегда обследоваться у врача.
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