Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

«В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», - поделились интересным фактом в ведомстве.

Практически ежедневно мы держим в руках купюры разного номинала. Сколько человек пользовались ими до нас и чем они болели – никому не известно.Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель. Из-за этого в некоторых странах мира начали печатать деньги на специальной бумаге с антисептическими свойствами.Поэтому необходимо тщательно мыть руки после того, как вы подержали в руках денежные купюры, рекомендуют специалисты.Ранее наш портал «МедикФорум» перечислил пять успокаивающих чаев, которые могут побороть симптомы простуды.